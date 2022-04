Intercâmbio entre arquivos públicos é promovido pelo projeto “Conectando Arquivos” no município de Barcarena

O projeto “Conectando Arquivos” que visa o compartilhamento de conhecimento sobre o tratamento técnico; preservação e conservação documental, terá a sua segunda edição em Barcarena no Baixo Tocantins nos próximos dias 28 e 29 de abril.

O projeto, que é uma ação do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e Arquivo Público do Estado do Pará (APEP), já teve uma edição em março deste ano em Bragança. Já a edição que acontecerá em Barcarena, haverá uma exposição de documentos das duas instituições, os Arquivos Públicos do Estado e do Município, e duas mesas redondas que vão discutir assuntos relacionados à criação, tramitação e arquivamento de documentos públicos administrativos. A exposição e a mesa redonda serão abertas ao público.

A ação do dia 28, reunirá documentos da APEP e do Arquivo Público Municipal de Barbacena e está programada para começar à partir das 9h30, onde será feita a abertura da Exposição “Acervos Integrados: Documentos, História e Memórias do Município de Barcarena” e acontecerá na Escola São Francisco Xavier, na Vila de São Francisco. O objetivo desta edição será de recuperar a história do município por meio de documentos das duas instituições e fortalecer laços institucionais, promovendo ações de educação patrimonial para os cidadãos de Barcarena.

Já no dia 29, também às 9h30, o auditório São Francisco Xavier, no Complexo Administrativo da Prefeitura receberá a palestra “A gestão de documentos na administração pública”, com Lucas Monte Verde, presidente da Associação dos Arquivistas do Estado do Pará e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação da Universidade Federal do Pará (ICSA/UFPA). Logo após, às 10h30, a palestra “A digitalização de documentos públicos: definições e desafios”, será realizada com o diretor do APEP, Prof° Msc. Leonardo Torii (APEP/SECULT). Os dois eventos terão entrada gratuita.

Redação: Paola Queiroz

Inf.: Ag. Pará

Foto: Rodolfo Oliveira/ Arquivo Ag. Pará