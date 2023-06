Interdição da Avenida Ananin será até dia 25 de junho

Iniciou na manhã de quinta-feira (15), e segue até dia 25 de junho, a interdição dos dois lados da Avenida Ananin, para obras do BRT Metropolitano. Como informou o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

O acesso dos condutores que vem pela BR-316 ou pela rotatória Maguari-Açu estão interditadas e sinalizadas e contam com orientação da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran). Com a interdição, a parada de ônibus próximo ao elevado, agora ficará perto da Faculdade da Amazônia (FAAM).

Orientações do NGTM – Pedestres e ciclistas que precisarem entrar ou sair da Av. Ananin, devem usar o caminho seguro, que está sinalizado no local.

Veículos leves – Condutores poderão acessar da BR-316 a Rua Paulo Maranhão, ou Passagem Cavalcante ou ainda Rua Leopoldo Teixeira até a avenida Radial Norte (ao longo do Canal Maguari-Açu), até acessar a Av. Ananin pela rotatória.

Veículos pesados – Caminhões e carretas precisarão seguir exclusivamente pela avenida Cláudio Sanders, pegar a Avenida Milton Taveira (antiga Guajará) até a Av. Ananin.

Com informações do NGTM

Foto: Augusto Miranda / Ag. Par