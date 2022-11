Interessados em cursar o ensino superior pelo Forma Pará tem até a próxima semana para realizar inscrição

O Forma Pará está ofertando por meio de processo seletivo especial 460 vagas para cursos de nível superior, por meio da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e do Instituto Federal do Pará (IFPA).

Os interessados em participar do processo tem até segunda-feira (14) para se inscrever no processo seletivo especial do “Forma Pará”, para isso devem acessar os editais que estão disponíveis no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), responsável pela organização do processo.

A prova está prevista para o dia 4 de dezembro em todos os municípios contemplados e nos horários determinados de cada edital. As inscrições custam o valor R$ 20,00 reais. Confira o edital aqui.

Veja quais os cursos e municípios:

Gestão Hospitalar, em Terra Alta (50 vagas);

Educação do Campo, em Irituia (50 vagas);

Engenharia Civil, em Belterra (50 vagas);

Agronomia, em Prainha (50 vagas);

Engenharia Ambiental e Sanitária, em Ipixuna do Pará (40 vagas);

Gestão Ambiental, em Abaetetuba (40 vagas);

Engenharia Ambiental e Sanitária, em Vigia (40 vagas).

A Ufopa disponibiliza o curso de Direito em Almeirim e Novo Progresso (50 vagas para cada) e de Administração em Oriximiná (40 vagas).

Para participar do processo seletivo os candidatos devem ter concluído o ensino médio ou equivalente, ou ainda concluirão neste ano de 2022, a ser comprovado pelos candidatos aprovados no ato da matrícula. Terá um bônus de 10% na nota da prova objetiva, candidatos que tenham cursado pelo menos um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município em que o curso esta sendo ofertado, ou que resida no município no qual o curso será ofertado há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais.

Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará