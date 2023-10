Interessados têm nova chance para submeter artigos científicos à Emater até o dia 15

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater) voltou a prorrogar, dessa vez até às 23h59 deste domingo (15), o prazo para o recebimento de artigos que irão compor a produção do livro a ser lançado pelo órgão “A Amazônia e sua diversidade: pesquisa e prática da extensão rural paraense” e da revista que será relançada “Emater em Foco”.

As obras vão conter publicações técnicas e científicas referentes ao território amazônico. Os editais, seus anexos e informações gerais podem ser acessados pelo portal www.emater.pa.gov.br.

Lançamento – O lançamento do livro e o relançamento da revista estão previstos para o dia 20 de novembro de 2023, durante sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), em comemoração aos 58 anos da Emater no Pará.

Ambas as publicações vão conter obras intelectuais individuais ou coletivas (com até três autores) em formato de artigo. Ambos têm a finalidade de divulgar os resultados da Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) e pesquisa da Emater. Os artigos serão produzidos por servidores da instituição, informando os avanços técnicos e as tecnologias geradas ou adaptadas, que contribuem efetivamente para a transição agroecológica e o desenvolvimento rural sustentável no Estado.

Critérios – Para publicação no livro serão aceitos artigos provenientes de dissertações e teses (stricto sensu). Para publicação na revista serão aceitos trabalhos técnicos alinhados aos eixos temáticos estabelecidos: Meio Ambiente e Sociedade como desafios e soluções para um futuro sustentável; Inovações tecnológicas e sociotécnicas para o desenvolvimento rural e Populações Tradicionais, Segurança Alimentar e Nutricional.

Texto: Sarah Mendes/Ascom Emater

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação