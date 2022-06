INTERNACIONAL X CORITIBA – BRASILEIRÃO SÉRIE A – 14ª RODADA 24.06.22

Daqui a pouco Inter e Curitiba se enfrentam em Porto Alegre, na abertura da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida inicia ás 21h30, e terá a cobertura de A Província do Pará.

O Inter está em quinto lugar com 21 pontos, o time vinha invicto na competição ate encarar o Botafogo e perder por 3 a 2, mas ainda assim está no G-4 e ficará por lá até a próxima rodada, mas vai pra cima hoje em busca de três pontos para subir as principais posições da competição.

Já o seu adversário o Coritiba, está na 15º posição com 15 pontos, o time está há cinco jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas. Para hoje o que resta para a equipe é entrar focado com sede de gols.

A partida de logo mais contará com a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação