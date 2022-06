INTERNACIONAL X FLAMENGO – BRASILEIRÃO SÉRIE A – 11ª RODADA 11.06.2

Na véspera do dia dos namorados a cor predominante que entre em campo neste sábado (11) será o vermelho da paixão, mas se tratando de futebol essa paixão se chama Internacional e Flamengo, as duas equipes se enfrentam ás 21h, no Estádio Beira Rio, em Porto Alegre. A partida é valida pela 11ª rodada do Brasileirão.

O Internacional finalizou sua preparação para encarar seu adversário na tarde de ontem (10) com portões fechados no CT Parque Gigante, e já definiu 23 jogadores que estarão diante desse importantíssimo duelo. Atualmente a equipe está em 7º com 15 pontos, e pode terminar a rodada entre a 3ª e a 14ª posição.

Agora o Flamengo, depois de Paulo Sousa como treinador, quem comanda o time nessa noite de estreia para o técnico é o Dorival Júnior. A equipe Rubro-Negro vem de duas derrotas consecutivas, e atualmente ocupa o 14º lugar com 12 pontos.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira