Internacional x Fluminense 15/08/2021 Campeonato Brasileiro Série A 16ªRodada

Inter e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão. A partida reúne dois times na zona intermediária da tabela e separados por apenas um ponto. O Colorado iniciou a rodada em 12º, com 18 pontos, um a mais que o Tricolor, em 15º lugar.