Internações por Covid-19 em UTIs caem 38% em três semanas

Após viver um 2020 e um início de 2021 dramáticos em relação ao número de internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), o Brasil começa a ver resultados animadores e queda nos números de hospitalizados com a forma mais grave da Covid-19. Dados nacionais, por exemplo, apontaram uma queda de 38% no número de internados em UTIs nas últimas semanas.

De acordo com um levantamento divulgado pelo site Metrópoles, a partir de informações obtidas no Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe), entre os dias 18 e 24 de julho, 5.331 pessoas deram entrada em leitos de UTI. O número representa queda de 38,1% em relação às três semanas anteriores (27 de junho a 3 de julho), quando 8.625 pacientes foram internados.

De acordo com a publicação, a queda na quantidade de internações mais complexas vem sendo contabilizada desde junho, quando a diferença em relação ao mês anterior já apontava uma queda de 13,4%. De acordo com o infectologista do Hospital Anchieta de Brasília, César Carranza, o perfil das pessoas internadas nos últimos meses também mudou.

– Hoje, é muito mais comum vermos jovens internados. Tinha semana que, de todos os internados, às vezes não tinha ninguém com mais de 60 anos – relatou.

Carranza alerta, porém, que a quantidade de hospitalizações e óbitos ainda está em patamares elevados, e que, por isso, os cuidados com a doença não podem ser deixados de lado, especialmente com o crescimento da variante Delta.

– Nós observamos um controle maior da pandemia, com hospitais particulares inclusive fechando alas de Covid-19. Mas a demanda de pacientes ainda é alta. A pandemia ainda não acabou ao ponto de andarmos por aí, pensando que está tudo normal. A variante Delta ainda está deixando muita gente doente – completou.

Fonte: Pleno News

Foto: Agência Brasil