Internado, Mc Marcinho sofre parada cardíaca e é intubado

O funkeiro MC Marcinho precisou ser intubado após sofrer uma parada cardíaca, na noite desta segunda-feira (10). Ele está internado desde o dia 27 de junho para tratamento cardíaco e renal. O artista de 45 anos é cardiopata e vem passando por problemas constantes.

Marcinho chegou a passar por uma cirurgia cardíaca em março. Em nota, a equipe do cantor informou que, apesar do estado delicado, encontra-se estável. Ele está internado no hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

– Nosso príncipe do funk está estável, porém encontra-se em um estado de saúde delicado, devido a seu tratamento cardíaco. Tão logo seja possível, traremos uma informação mais precisa, baseada no boletim médico oficial – diz a nota postada nas redes sociais do cantor.

– O momento é de oração por sua plena recuperação. Contamos com vocês nessa corrente de fé! – completou.

Fãs e seguidores do funkeiro escreveram mensagens positivas na publicação.

Fonte: Pleno News/Foto: AgNews