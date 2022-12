Internas da Seap produziram figurinos para apresentação de concerto no Theatro da Paz

O Amazônia Jazz Band e a Banda Warilou, se apresentarão na noite desta quinta-feira (22), no Theatro da Paz, e o que chama atenção para o concerto de logo mais, é as becas que serão utilizadas pelo Coral Madrigal, formado por acadêmicos do curso de música da Universidade do Estado do Pará (UEPA), pois os trajes foram feitos por internas da Seap.

O projeto Sons de Liberdade, realizado em parceria com a Secretaria de Cultura (Secult), levou oficinas de Visagismo, Cenografia, Produção de Figurinos e Moda as internas do Centro de Reeducação Feminino que pertencem à Cooperativa Social de Trabalho (Coostafe).

Com a finalização das atividades culturais do projeto, as internas da Coostafe confeccionaram 22 becas para serem utilizadas perlo Coral Madrigal. O evento vai ocorrer a partir das 20h no Theatro da Paz.

Com o objetivo de mostrar o trabalho das internas e de mostrar as boas práticas de custodia humanizada e reinserção social, 32 custodiadas do CRF foram convidadas a participar do evento. A iniciativa visa apoiara produção a Cooperativa e mostrar às pessoas que essas mulheres podem se reintegrar à sociedade por meio da arte, trabalho e produção.

Foto: Ilustração Adobe