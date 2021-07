Internautas lembram de Milton Leite após novo áudio vazado sobre personalidade de Rogério Ceni

Internautas relembraram fala de narrador do grupo Globo após áudio de scout do Flamengo criticando Rogério Ceni também ser vazado

Após o vazamento de um áudio, nesta sexta-feira, de um analista do Flamengo criticando o técnico Rogério Ceni, internautas foram às redes sociais para relembrar outra crítica à personalidade do ex-jogador. Torcedores recorreram à fala do narrador Milton Leite em 2009, que também foi vazada, em que o jornalista classificou o treinador como “chato pra c…”.

– No fim das contas, Milton Leite estava certo – brincou um internauta.

– Milton Leite já havia nos avisado sobre Rogério Ceni – relembrou outro.

– O áudio deixa claro aquilo que mostra nas coletivas. Rogério Ceni é arrogante, não aceita críticas e sempre está certo. Além de ser incompetente e insuportável. O Milton Leite disse: “Rogério Ceni é chato pra c..” – analisou outro internauta.