Internautas vão à loucura com Thiaguinho bilionário: “Maior do Brasil”

Os internautas foram à loucura nesta quarta-feira (8/9) com uma matéria publicada pela Forbes sobre o cantor Thiaguinho. Isso porque, segundo a revista, o pagodeiro fatura cerca de R$ 2 bilhões por ano como empresário.

De acordo com a publicação, o cantor chegou ao patamar bilionário após se tornar gestor da própria carreira. Além de se tornar empresário, Thiaguinho criou sua própria gravadora e uma editora, a Paz & Bem, que é responsável por tomar conta de suas canções, obras e composições.

Mas não é só com a música que o pagodeiro tem ganhado uma bolada. Mesmo com seu faturamento vindo grande parte da sua carreira musical, Thiaguinho tem ganhado também com o mercado publicitário, O cantor tem contratos com marcas como Reebok, Colgate e Red Bull que vão além de propagandas, tendo lucros também com licenciamento de produtos.

O assunto rapidamente tomou conta das redes sociais e o nome de Thiaguinho chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter. “Maior pretinho do Brasil”, disse uma fã. “Thiaguinho é um dos músicos mais completos do cenário nacional”, comentou outro.

Veja algumas da reações:

eu: odeio bilionários *Thiaguinho se torna bilionário* eu: PERFEITO MEU PRETINHO O MAIOR DO BRASIIIIIIL https://t.co/CIMvsDJWEq — a patricinha de serohills (@labelledudu) September 8, 2021

Imagina ser brasileiro(a) e não gostar deste rapaz..? Thiaguinho é um dos maiores do mundo da música brasileira. Quem acompanha a carreira desse cara sabe do quanto ele é merecedor do que tem hoje. Só lança músicão. Sou fã demais. pic.twitter.com/EduevfP9Vr — Televisão News (@TelevisaoNews) September 8, 2021

Que foda cara, Thiaguinho elevou autoestima dos pretinhos na minha época de escola e sempre tive esse cara como referência ❤️🙏🏿. Pretos no topo é sobre isso aqui https://t.co/R1i6yWqm3L — Ninja do R&B (@jayemmeoficial) September 8, 2021

FONTE METROPOLES