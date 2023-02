Internet Explorer é oficialmente desativado nesta terça-feira

A Microsoft desativa oficialmente nesta terça-feira (14) o Internet Explorer, navegador lançado em 1995. Desde junho do ano passado, ele não recebia mais atualizações .

O fim do navegador vem sendo anunciado há meses pela Microsoft, a fim de que os usuários migrassem com calma para o Edge, navegador atual da empresa.

Mesmo com o fim do Internet Explorer, o nagevador continuará tendo um modo dentro do Edge para sites antigos que ainda não foram otimizados. Esse modo continuará funcionando até 2029.

O Internet Explorar foi o principal navegador por muitos anos, marcando gerações. Quando a Microsoft anunciou que ele seria desativado, os internautas ficaram nostálgicos, mesmo que ele não fosse utilizado pela maioria das pessoas há bastante tempo.

Na Coreia do Sul, um usuário resolveu fazer uma homenagem ao navegador , e fez uma lápide para ele (imagem no topo da matéria). Nela, esreveu uma brincadeira: “Ele era uma boa ferramenta para baixar outros navegadores”.

Fonte: IG/Foto: Reprodução/redes sociais