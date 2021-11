Internos do Centro de Recuperação de Mocajuba participam de ‘aulão’ voltado ao Enem Prisional

Garantir educação às pessoas privadas de liberdade é uma das missões da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio do Sistema Educacional Interativo (SEI), em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Neste sábado (6), internos do Centro de Recuperação Regional de Mocajuba (CRRMoc) acompanharam o programa “Todos Juntos Pela Educação – Edição Enem”.

Transmitido ao vivo pela TV e Portal Cultura, o aulão assegurou a competitividade dos detentos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado para esse público-alvo nos dias 11 e 12 de janeiro de 2022. Os especialistas abordaram conteúdos das quatro áreas do conhecimento exigidas nas provas, para que as pessoas privadas de liberdade tennam como analisar e escolher corretamente as questões.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, destacou que o projeto “Educação 100% Liberdade” permite que a casa penal de Mocajuba tenha acesso às diversas modalidades educacionais e hoje, de forma muito especial, a exibição de materiais pedagógicos relacionados ao Pré-Enem.

“Essa é uma das maneiras de se fazer cidadania. Trabalhando a inclusão desses detentos privados de liberdade, que a partir de agora têm a chance de ter uma qualificação melhor e competitividade frente aos demais candidatos no Enem específico para essas pessoas, que será aplicado em janeiro de 2022. Portanto, este é um momento muito importante desse projeto que é o Enem Pará, que tem alcançado tantas localidades, diversos estudantes e agora os internos do CRRMoc”, enfatizou a titular da Seduc.

O titular da Seap, Jarbas Vasconcelos, agradeceu aos professores, técnicos e todos aqueles que possibilitaram que os internos pudessem acompanhar o aulão preparatório. “Em todo o Pará, nós temos aproximadamente 1,7 mil pessoas privadas de liberdade que irão fazer o Enem. No município de Mocajuba, os detentos assistiram à revisão diretamente da sala de aula que montamos na unidade prisional da localidade. Desejo aos internos muito boa sorte no exame e minha gratidão a todos os profissionais da educação”, comentou.

EDUCAÇÃO 100% LIBERDADE

No último dia 22 de setembro, a Seduc e a Seap lançaram oficialmente o projeto “Educação 100% Liberdade”, que visa a ampliar a rotina de estudos dos internos do sistema penitenciário paraense, por meio do SEI. Esta ação teve início pelo município de Mocajuba, na região do Baixo Tocantins, e pretende chegar às demais casas penais o mais breve possível, proporcionando educação em vários níveis e modalidades, inclusive o Ensino Superior.

Para o coordenador-geral do Sistema Educacional Interativo (SEI), Fellipy Soares, este é um momento histórico, pois as pessoas privadas de liberdade estão tendo a chance de melhorar suas vidas, por meio da educação. “Essa parceria entre a Seduc e a Seap veio para dar mais oportunidades aos que fazem parte do projeto ‘Educação 100% Liberdade’. Do ponto de vista pedagógico, a iniciativa fortalece, democratiza e leva inclusão educacional para internos de Mocajuba, inicialmente, e para todo o Pará muito em breve”, enfatiza o dirigente.



* Texto de Vinícius Leal (Ascom/Seduc)

Por Governo do Pará (SECOM)