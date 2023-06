Inundação em mina deixa 12 mortos por asfixia na Venezuela

Ao menos 12 pessoas morreram asfixiadas dentro de uma mina localizada no estado de Bolívar, na Venezuela, afetado pelas intensas chuvas registradas nos últimos dias, informaram neste domingo (4) as autoridades locais.

O gabinete do governador de Bolívar publicou, através das redes sociais, declarações do secretário de segurança cidadã da entidade, Édgar Colina, que confirmou o fato, ocorrido em uma mina chamada Talavera, localizada no município de El Callao.

– Devido às fortes chuvas, os mineradores artesanais que lá estavam trabalhando morreram por insuficiência respiratória. Temos um total de 12 mortos – disse o funcionário, após anunciar que a maioria das vítimas era de outras regiões do país.

A emergência surgiu na última quarta-feira (31), após a qual as equipes de Bombeiros e Proteção Civil iniciaram os trabalhos de resgate de outra mina próxima.

Édgar Colina disse que os mortos, que ainda não foram identificados, não tinham a experiência dos habitantes locais para atuar nesta área, e não deu informações sobre possíveis feridos ou resgates.

Até o momento, as autoridades não explicaram o tipo de danos sofridos pela mina nem o material que as vítimas tentavam extrair, embora a imprensa local assegure que se trata de uma reserva de ouro, comum nesta parte do país.

Nos últimos anos, o governo venezuelano intensificou sua luta contra a mineração ilegal em Bolívar, fronteira com o Brasil, atividade que deixou dezenas de mortos, muitos deles devido a confrontos entre grupos irregulares ou contra as autoridades.

*EFE

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Vídeo Redes Sociais