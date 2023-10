Invasor da Ucrânia, Putin pede fim de guerra no Oriente Médio

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou nesta segunda-feira (16), por telefone com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, segundo divulgou o Kremlin. De acordo com a agência estatal Tass, o russo – que ordenou a invasão na Ucrânia e desencadeou uma guerra – afirmou que seu país está pronto para ajudar a acabar com o confronto envolvendo Israel e Hamas e a resolvê-lo pacificamente.

Mais cedo, Putin manteve conversações telefônicas ainda com o presidente da Síria, Bashar al-Assad, com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, e o presidente do Egito, Abdelfattah Sisi, segundo o Kremlin.

A Associated Press informou que o russo apelou a um fim rápido das hostilidades. Além disso, Putin enfatizou “que é inaceitável qualquer forma de violência contra civis” e observou que Moscou apresentou um projeto de resolução no Conselho de Segurança da ONU apelando a uma trégua humanitária imediata.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KREMLIN