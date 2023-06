Invasores e lideranças indígenas promovem guerra entre si por disputa de áreas de dendê invadidas na região de Tomé-Açu

A Polícia Civil de Tomé-Açu prendeu em flagrante, no domingo passado, 28, Edvaldo Santos de Souza, conhecido como Edvaldo Tembé, que se autodeclara indígena e é responsável por dezenas de invasões de fazendas da empresa Brasil BioFuels – BBF. Em seu último crime, Edvaldo Tembé realizou uma tentativa de homicídio qualificado com constituição de milícia privada, utilizando armas de fogos contra outro invasor que atua no roubo de frutos de dendê na região, chamado Ismael de Paiva Lameira, cujo apelido é Maeco, o qual foi baleado no abdômen e transferido para o Hospital da SESPA de Quatro Bocas.



Conforme Inquérito Policial 00481/2023.100231-0, registrado na Delegacia de Polícia Civil de Quatro Bocas, a tentativa de homicídio se deu pelo fato de Maeco discutir com Edvaldo Tembé para proteger Hélio Pontes da Silva, por questões relativas à atuação criminosa de Edvaldo em áreas de fazendas de dendê invadidas próximas à Vila Socorro, local onde se encontra a Fazenda Campos Belo, de propriedade da empresa BBF.



Além dos disparos efetuados contra Maeco, Edvaldo e sua milicia armada tinham como objetivo assassinar Hélio. Em depoimento à polícia, Hélio registrou que vinha sofrendo ameaças de Edvaldo Tembé para abandonar as terras invadidas no local. As denúncias realizadas no depoimento de Hélio contra Edivaldo e sua quadrilha envolvem extorsões de empresas e paralisação de obras de benfeitorias que seriam feitas em prol da comunidade, conforme termo de depoimento de testemunha realizado no dia 29 de maio.



Anterior ao fato do último domingo, a equipe da Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão contra Roberto dos Santos Souza, irmão de Edvaldo Tembé, que se revoltou com a prisão de seu irmão, juntou sua gangue que é conhecida por andar ostensivamente armada, constituindo assim uma milícia privada, para aterrorizar os moradores da comunidade Vila Socorro, dentre eles seus “adversários” Hélio e Maeco.

PÂNICO

Após as cenas de terror, a Polícia Civil encontrou Maeco baleado no local e conseguiu com êxito localizar e prender rapidamente Edvaldo Tembé, que tentou dissimular o crime cometido por meio de uma falsa ajuda à vítima baleada no hospital de Quatro Bocas.



Tanto Edvaldo quanto Maeco acumulam diversos registros de ocorrência pela prática de invasões de fazendas, roubo, furtos, ameaças, extorsão e agressão de trabalhadores. Dentre os mais recentes, Edvaldo Tembé foi acusado de invadir o Polo Tomé-Açu bem como acusado, de praticar crimes de extorsão contra a empresa BBF.



Conforme descrito ainda no Inquérito Policial, policiais da Delegacia da Polícia Civil de Quatro Bocas apuraram em diversos boletins de ocorrência relatos da comunidade de que Edvaldo e seus comparsas estariam intimidando e expulsando moradores da comunidade Vila Socorro por estarem “atrapalhando” os negócios de Edvaldo na área da Fazenda de Dendê “Campos Belo”. A fazenda mencionada é propriedade privada da empresa BBF e encontra-se invadida há mais de um ano por Edvaldo, Raimundo Silva e Silva, sua esposa Elizangela Tembé e seus comparsas, que impedem a entrada da empresa e dos trabalhadores no local.

DESTRUIÇÃO

Já Raimundo Silva e Silva e demais invasores, destruíram a sede da Fazenda Campos Belo em 21 de abril de 2022, conforme boletim de corrência.

Em um dos depoimentos que integram o inquérito policial é mencionado que integrantes do “grupo de Edvaldo se dizem que são pistoleiros e pertencem à facção criminosa C.V.”, corroborando o fato de que as áreas de dendê invadidas foram tomadas pelo crime organizado e pelo tráfico de drogas em parceria com os invasores indígenas – e nada têm de conflito agrário, tampouco reivindicação de terras ancestrais – é só crime mesmo, e crime patrimonial, o mais comum e antigo que existe.

FARSA

Outro fato importante a ser esclarecido pela Polícia, é que Edvaldo Tembé se autointitula indígena “cacique da aldeia turiwara”, como relatado no termo de depoimento da testemunha Arleson da Silva e Silva, aparentado de Raimundo Silva e Silva – um dos líderes invasores, no dia 29 de maio. O próprio irmão de Edvaldo, o advogado Raimundo de Jesus dos Santos Souza, que representa a RJ Advocacia, corrobora e classifica Edivaldo como “lavrador, indígena, presidente da Associação Indígena Turiuára, Tembé e Mundurucu (AITTUM)” em ofício encaminhado ao Juiz de Direito da Vara Única Criminal de Tomé-Açu.



Chama a atenção as imagens que circulam nas redes sociais, onde o falso indígena Edvaldo Tembé aparece em audiências públicas, reuniões com autoridades públicas, comandantes de polícia, sempre trajando cocar e demais adereços indígenas.



Numa estratégia clara de manchar a reputação da comunidade indígena, invasores como Edvaldo Tembé, Adenísio dos Santos Portilho e outros, se utilizam de um falso status para poderem cometer todos os tipos de crimes com um potencial escudo etnológico e enganar as autoridades públicas. Mas, como mentira ter perna curta, a farsa chegou ao fim e Edvaldo pagará seus crimes na justiça.

Após a prisão de Edvaldo Tembé, aparece em cena o líder indígena Paratê Tembé, que na tarde desta segunda-feira, em vídeos que circulam nas redes sociais, discute com aliados de Edvaldo sobre quem ficará com as áreas de dendê que foram invadidas da empresa BBF, visto que Edvaldo agora está preso.

VÍDEO

Paratê Tembé de camisa preta e óculos no vídeo, discute com um homem de camisa azul da comunidade a qual Edivaldo Tembé está vinculado. No vídeo, fica clara a posição de confronto e ameaça em que Paratê Tembé se coloca frente às demais pessoas, reforçando sua intenção de tomar a área já invadida por Edvaldo Tembé e seus comparsas, aumentando assim a quantidade de terras invadidas sob seu domínio.



Causa estranheza a ação de Paratê Tembé, visto que o líder indígena sempre esteve em ações articuladas em conjunto com Edvaldo Tembé, constantemente postando sua parceria nas redes sociais, tentando enganar a população e sua comunidade – ao que parece a parceria entre eles ficou suspensa em razão da prisão – e Paratê Tembé se acha o rei do dendê, pouco importando de quem rouba e contra quem resolve ficar.



As áreas invadidas, além de estarem infestadas pelo tráfico de drogas, crime organizado e invasão de terra, agora enfrentam também uma verdadeira guerra de pistolagem entre invasores e moradores da região.

