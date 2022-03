Invasores fazem guarda ilegal no acesso ao Polo Santa Cruz de produção de dendê

Invasores continuam em rondas na via de acesso ao polo Vera Cruz, conhecida como Estrada do Linhão (R45 com S45 da fazenda Vera Cruz), no município de Acará, nordeste do Estado, a cerca de 100 quilômetros de Belém. A empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC) informou, por meio de sua assessoria jurídica, que acionou seu setor de segurança para criar barreiras a fim de retardar qualquer iniciativa, da parte dos invasores, de penetrar em suas dependências, onde há armazenamento de equipamentos e os plantios de palma de dendê.

Ontem, sexta-feira, 11, a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social informou à reportagem, por meio de seu gabinete, que ” equipes das Polícias Militar e Civil foram enviadas ao local para manter a ordem e segurança, além de fazer a desobstrução da via. A Segup informa, ainda, que a mediação e investigação de ocorrências envolvendo indígenas é de competencia da Polícia Federal”.

Outro órgão que se pronunciou foi a Ouvidoria Agrária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio de seu titular, o desembargador Mairton Marque Carneiro. A Ouvidoria respondeu à Assessoria de Segurança da BBF que “de ordem do Desembargador Mairton Carneiro, Ouvidor Agrário e Presidente da CPMEAQLG, conforme deliberado na reunião desta CPMEAQLG, ocorrida na presente data (11/03/22), encaminho para vosso conhecimento e providências consideradas cabíveis o Pedido de Providências protocolado nesta Ouvidoria Agrária, em favor da empresa BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDÚTRIA E COMÉRCIO (BBF), acerca de ocupações e crimes nas áreas de produção da referida empresa”, e lista as associações e representatividades envolvidas no litígio.

Segundo informações da BBF, a situação é muito complicada, tensa e de perigo inclusive contra a vida, pois os invasores, que não são somente indígenas, mas também de comunidades adjacentes e quilombolas, já se mostraram em pé de guerra. A empresa informa que está bem documentada com relação a suas propriedades que têm sido sistematicamente invadidas para furto de palma de dendê, cujo produto é comercializado com as suas concorrentes de mercado.

Conforme a BBF, há decisões judiciais de interdito proibitório, de reintegração e de manutenção na posse nas referidas áreas, visadas pelos invasores para a prática de frutos de dendê.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação social da Superintendência Regional da Polícia Federal em Belém, no entanto, ainda não obteve resposta para se saber a que pé estão as coisas.



A empresa BBF manifesta sua indignação diante da inércia sem qualquer justificativa por parte das autoridades que, mesmo diante de tantos registros de ocorrências policiais, decisões judiciais determinando a desocupação das áreas pelos criminosos e da apresentação de todas as provas de que situações gravíssimas estão acontecendo e se alastrando cada vez mais, com diversos ofícios encaminhados aos órgãos estatais, e até o presente momento, nenhum grupo especial das polícias Civil e Militar esteve no local para resolver a situação, o que denotaria uma ordem superio para que os crimes cometidos contra a BBF e seus funcionários não sejam combatidos. Isso coloca em risco mais de 5. 500 mil empregos no Pará, além da vidas humanas que poderão ser ceifadas .

