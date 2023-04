Invasores quilombolas bloqueiam via e mantém funcionários de empresa em cárcere privado

A saga de crimes promovidos por invasores quilombolas contra a empresa Brasil BioFuels – BBF tomou contornos de crueldade contra trabalhadores da empresa. Desde a manhã de ontem, sexta-feira, 14, dezenas de quilombolas armados bloquearam a via de acesso à sede da fazenda Vera Cruz, que pertence à empresa BBF, proibindo a entrada e saída de funcionários no local. A operação criminosa bloqueou a entrada de alimentos para os funcionários e o transporte de óleo para geração de energia. Os funcionários são mantidos em cárcere privado pelos invasores, sob constante ameaças e disparos de arma de fogo no período da madrugada. A situação está crítica no local, os trabalhadores estão apavorados.



O que agrava ainda mais a situação é que alguns policiais militares foram até o local, mas não conseguiram dispersar os invasores. Os policiais militares assistiram a ação de bloqueio da via de acesso, que ficou completamente impedida com troncos de madeira colocados por guindastes e enfiados no solo para bloquear a passagem na via.



Alguns envolvidos nos crimes são quilombolas, dentre eles os líderes Josias dos Santos, vulgo Jota, e Laelson Siqueira de Souza, ambos criminosos, e o último condenado que recorre em liberdade. Os dois mobilizaram um grupo de invasores composto por mais de 30 pessoas, fortemente armadas que, sob a liderança de Jota, estão aterrorizando trabalhadores da BBF no local.



A equipe da segurança patrimonial que foi ao local foi recebida a pauladas, e o carro da empresa destruído pelos criminosos.



Mais um crime de vandalismos e agressões promovidos pelos invasores e ninguém foi preso. O criminoso Jota, um dos líderes da situação, já cometeu diversos crimes de roubo contra funcionários da BBF e segue em liberdade.



Não se sabe por que o bandido Jota não foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia do Acará.



A ação de bloqueio da via de acesso à BBF, iniciada ontem, teve ainda disparos de arma de fogo por parte dos invasores. Neste sábado, 15, por volta da 00h30, depois de muito implorar pelo apoio policial, três viaturas estiveram na área da empresa. Ao chegarem no bloqueio não puderam passar, exceção feita somente ao Tenente Washington, depois de os criminosos revistarem a viatura para verificar se não havia alimentação para funcionários da empresa. Depois da revista, a viatura foi liberada e seguiu para a sede da Fazenda Vera Cruz.



O caso de ontem foi registrado pela BBF no boletim de ocorrência 00277/2023.554220-1 e 00277/2023.554311-7.



Vale relembrar que a área em questão possui ação de interdito proibitório em favor da BBF desde julho de 2022 e proíbe judicialmente a presença e/ou aproximação de quilombolas e indígenas no local, em decisão realizada judicialmente com a presença dos envolvidos e lideranças das comunidades, as quais concordaram e assinaram o termo judicial em questão. Porém a decisão judicial não é respeitada e as invasões, roubos, furtos, ameaças, incêndios criminosos, desmatamentos e agressões contra trabalhadores continuam acontecendo diariamente.



A BBF se ressente da falta de segurança para exercer sua atividade produtiva e, por isso, é vítima de criminosos que agem livremente sem qualquer atuação dos órgãos de segurança. A empresa continua aguardando a atuação que a lei determina para que possa continuar seu propósito de gerar empregos e renda às comunidades que residem na região.



Segundo informações da Polícia Militar, os quilombolas exigem a dispensa da segurança patrimonial da empresa e não permitem, realmente, a entrada de alimentos nem água na fazenda. Inclusive, tentaram revistar uma viatura da corporação por acreditarem que ali havia alimentos e água para os trabalhadores.



A situação já se abate há 36 horas sem solução.

Imagens: Reprodução/Redes Sociais