Investigação da PF liga donos de avião que caiu em Almeirim ao tráfico de drogas

Um grupo criminoso que atua no Maranhão e em diversos outros estados foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (10). A Operação Hesíodo, deflagrada em São Luís, com o objetivo de desarticular a quadrilha que atua no tráfico de armas, drogas, crimes violentos e lavagem de dinheiro, pode ter sido iniciada ainda em fevereiro, mais precisamente no dia 02, para apurar fatos acerca do voo da aeronave de prefixo PT-IRJ, pilotada pelo santareno Antônio Sena, de 36 anos, conforme revelou a reportagem do Portal OESTADONET.

Mas segundo apurou o Portal OESTADONET não há provas que liguem o piloto à investigação realizada no estado do Maranhão.

A PF do Maranhão apura possíveis ilícitos penais envolvendo grupos criminosos que atuam na região no transporte de drogas e armas. Informações repassadas pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), ajudaram a substanciar o inquérito policial, que já ouviu diversas testemunhas.

O piloto Antônio Sena desapareceu no dia 28 de janeiro deste ano quando decolou do município de Alenquer, no oeste do Pará, pilotando a aeronave modelo Cessna 210, prefixo PT-IRJ, com destino ao garimpo Califórnia. O avião desapareceu antes de chegar ao seu destino, o garimpo 13 de Maio, no município de Almeirim.

Toninho Sena transportava, segundo ele, mercadorias e combustíveis para o dono da aeronave.

Após 38 dias desaparecido nas matas da região, o piloto foi resgatado no dia 6 de março por homens do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará.

As investigações da PF devem apurar qual é a relação do piloto santareno com os donos do avião, comprado, segundo a PF, em Rondônia e servia para o transporte de mercadoria ilegal da Bolívia para o Brasil.

Durante as investigações foi revelada a existência, em algumas regiões do país, de pessoas ligadas à facção criminosa com atuação no âmbito nacional, sendo levantados indícios de que os investigados possam estar integrados àquela facção criminosa, ou, ao menos, estar auxiliando suas atividades ilícitas, especificamente dentro de células criminosas atuantes em determinadas cidades do país.

Ainda segundo a PF, os investigados teriam tarefas bem definidas dentro do grupo criminoso, alguns eram ‘braço armado’, realizando cobranças de dívidas, outros realizavam a venda e o transporte de drogas e armas, e alguns operadores financeiros.

Os envolvidos, casos condenados, podem responder em tese pela prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: O Estado Net