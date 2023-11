Investigação da PF resulta em apreensão de 885kg de cocaína em barco pesqueiro na África

Barco pesqueiro brasileiro foi apreendido com 885kg de cocaína, próximo à África, ontem, domingo, 04. A abordagem foi feita pela Marinha Francesa, com base em informações de investigação da Polícia Federal no Pará.

A abordagem ocorreu ainda na noite de sexta-feira, 03, no Golfo da Guiné, África Ocidental. A confirmação de carga ilegal e sua apreensão ocorreram horas depois, já na madrugada. A embarcação estava sem documento, bandeira hasteada ou nome no costado.

“[x] Isso faz parte do modo de o grupo atuar, com embarcações sem registro e pinturas sobrepostas. São formas de ocultar a identificação do proprietário e nome da embarcação, dificultando as investigações policiais”.

A apreensão foi possível por conta da ação integrada da Polícia Federal com a Armada da França, sob coordenação do Centro de Análise e Operações Marítimas (MAOC-N), com participação de agências estadunidense de combate ao tráfico de entorpecentes (JIAFTs, DEA entre outras). Foram usados helicópteros anfíbio Mistral da Marinha Francesa, helicóptero NH90, dois modelos Gazelle e drones.

A embarcação havia saído da região nordeste do Pará, próximo ao município de Bragança, com quatro tripulantes paraenses. Porém, a Polícia Federal ainda não foi informada oficialmente sobre prisões e outras apreensões que possam ter decorrido da operação.

A droga que sai do Pará costuma ser levada à costa Africana e então ser distribuída na Europa. As investigações da Polícia Federal continuam, com prioridade na identificação da organização criminosa responsável pelo envio de cocaína apreendida.

Imagens: Ascom/SRPF