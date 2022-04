Investigações sobre viagem do barco Bom Jesus focam em confirmação de transporte de carga suspeita

Investigadores que estão envolvidos com a apuração policial acerca da viagem do Barco Bom Jesus, que naufragou na costa da ilha do Marajó, no mês de março, após seguir viagem da cidade de Chaves, na ilha do Marajó, ainda não obtiveram um depoimento formal que contradiza o que foi afirmado em público pelas pessoas que viajavam na embarcação, após o resgate: não havia carga a bordo e a viagem era de apenas para conhecimento de uma futura linha Santarém-Soure, embora a previsão para a implantação dessa rota de transporte fluvial já tenha sido negada pela ARCON(LEIA AQUI).

A primeira pessoa a ser interrogada, conforme antecipou com exclusividade o Portal OESTADONET ( LEIA AQUI) repetiu a fala do comandante da embarcação, ainda em Belém. No dia 13 de abril, data em que a tripulação foi resgatada da Ilha das Flexas, por um helicóptero, Cristiano de Azevedo Figueira disse aos militares da Marinha que a viagem era experimental e que não havia carga a bordo do Bom Jesus. A pessoa depoente também alegou que não sabia detalhes sobre o responsável pelo barco.

A polícia matém sigilo desse depoimento para não atrapalhar as investigações que, esta semana, podem ter mudado de rumo. Cruzamento de informações paralelas ao naufrágio passaram a ser direcionadas ao real motivo da viagem do Bom Jesus ser outro que não o alegado pela tripulação em declarações à imprensa.

O que há de concreto nessa linha de investigação é que a polícia está tentando organizar uma expedição ao local do provável acidente, em águas oceânicas, por onde o Bom Jesus não tinha autorização da Marinha para navegar( LEIA AQUI). Sem vestígios do barco nem a provável carga ou indícios de existência dessa mercadoria as investigações estão empacadas.

O Portal OESTADONET apurou que os investigadores trabalham com a hipótese da carga que teria sido transportada, caso se confirme o embarque da mercadoria, no porto de Santarém, ter sido repassada a terceiros antes do naufrágio. Há um provável destino que estaria sendo investigado.

A viagem do Bom Jesus é considerada clandestina, como antecipou com exclusividade o Portal OESTADONET, pois não houve despacho junto à Capitania Fluvial de Santarém.(LEIA AQUI)

Fonte: O Estado Net