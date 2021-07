Investigado por crime de latrocínio em Minas Gerais é preso, em Altamira

Na quinta-feira, 01, a Polícia Civil do Pará, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, no município de Altamira, no interior do Estado. Por meio da Superintendência Regional do Xingu, com apoio do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI) e da Seccional Urbana de Altamira, em parceria com a Polícia Civil de Minas Gerais, o sujeito que se encontrava foragido desde o ano de 2015 por um crime de latrocínio, praticado no estado de Minas Gerais, foi preso. O homem foi encaminhado à unidade policial e se encontra à disposição do Poder Judiciário.

por Ana Batista

Fonte: Policia Civil do Estado do Pará