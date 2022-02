Investigado por morte de prefeito de Tucuruí sofre atentado a tiros￼

O investigado, Flávio Rodrigues Porto, vulgo “Flavão”, acusado de contratar o pistoleiro Bruno Marcos para assassinar o prefeito de Tucuruí, Jones William, sofreu um atentado a bala, na manhã desta quinta-feira (17), por volta de 10h, no Trevo da Vila Tucuruí, em Novo Repartimento.

“Flavão” trafegava em uma motocicleta, acompanhado de Winndas Costa da Silva. Dois indivíduos, em outra moto, se aproximaram e desferiram vários tiros nas vítimas. Winndas Silva, morador de Novo Repartimento, morreu no local do atentado. Já Flávio Porto foi socorrido, em estado grave, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atingido por vários tiros.

Os primeiros disparos derrubaram a dupla. Os pistoleiros deram meia volta e efetuaram mais tiros nas vítimas já no chão e fugiram na contramão. Flávio Porto foi preso, em 2017, na Vila Umuarama, em São Miguel do Araguaia, interior de Goiás, acusado de ser o responsável por contratar o pistoleiro Bruno Marcos, para executar o prefeito de Tucuruí, Jones William (PMDB), em 25 de julho de 2017.

O réu, “Flavão”, é natural da cidade de Rondon do Pará. Na época do crime, o indivíduo era gerente da fazenda do empresário, José David Lucas, assassinado em Tucuruí, e apontado como intermediário na morte do prefeito durante a fiscalização de uma obra.

