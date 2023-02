Investimento voluntário do Instituto Alcoa e Alcoa Foundation alcança R$ 14 milhões em Juruti

Às margens do rio Amazonas, professores ampliam o potencial das escolas públicas, melhorando a gestão e o ensino de português e matemática. Enquanto isso, mulheres fazem da costura um meio para sustentar a família e crianças ampliam horizontes com a leitura, ao mesmo tempo em que rendem a defender o meio ambiente. É também às margens do rio Amazonas que está Juruti, onde o 3º “Painel Alcoa e Comunidade” apresenta para a sociedade, desde ontem até hoje, os resultados dos investimentos voluntários realizados pelo Instituto Alcoa e a Alcoa Foundation na região, localizada no interior do Pará.

A edição deste ano reunirá dirigentes comunitários, organizações parceiras, autoridades e líderes da Alcoa para conhecerem de perto os benefícios das principais iniciativas, que são permeadas pelo conceito de mineração sustentável. De 2017 a 2021, por exemplo, o Instituto Alcoa beneficiou potencialmente cerca de 18 mil pessoas com investimentos de mais R$ 4,6 milhões em 42 projetos. No mesmo período, a Alcoa Foundation aplicou R$ 5 milhões em outras cinco iniciativas. Considerando também as iniciativas de apoio à pandemia de COVID-19, o Programa Ecoa e os programas de voluntariado no período, o total investido em Juruti e região no período foi de mais de R$ 14 milhões.

Vale reforçar que os projetos apoiados têm como base um dos três pilares do Instituto: Educação, Geração de Renda e Engajamento. As iniciativas vão desde o ensino de corte e costura para mulheres em situação de vulnerabilidade econômica até ações que envolvem a qualificação de professores para o ensino e gestão em Educação, como é o caso do programa Ecoa; e o suporte ao Instituto Juruti Sustentável (IJUS), que contribui com o desenvolvimento das comunidades locais. Já a Alcoa Foundation tem foco no Meio Ambiente e apoia inciativas como a criação de uma área de proteção ambiental de 5 mil hectares, a APA Jará, resultado de uma parceria com o Instituto do Homem e do Meio Ambiente (Imazon) e a Prefeitura de Juruti.

“O Painel traz transparência para o trabalho do Instituto Alcoa e da Alcoa Foundation, reconhece o empenho de todos os parceiros nos nossos investimentos voluntários e celebra os resultados alcançados. Com ele, deixamos claro que a Alcoa coloca em prática o seu compromisso com o desenvolvimento local e das comunidades, indo além das iniciativas que já são desenvolvidas pela empresa”, explica Marco Froes, presidente do Instituto Alcoa, reforçando que o Painel acontece a cada três anos, mas que a edição de 2020 foi adiada por conta da pandemia.

Imagem: Divulgação