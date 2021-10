Investimentos direto do celular e sem intermediários? Conheça essa novidade

O interesse da população por investimentos está aumentando cada vez mais. Por mais que esse mercado exista há anos, o movimento recente oferece uma mudança: a figura do gerente ou assessor, antes procurado para orientar quem está começando a investir, está perdendo o apelo.

Como o profissional geralmente trabalha com comissão sobre determinados produtos financeiros, suas recomendações podem estar atreladas a algo que o favoreça mais do que ao cliente. Diante disso, você pode se perguntar: “Mas como investir sozinho, sem o auxílio de um profissional?” ou “Por onde começar para alcançar o sucesso nos investimentos?”.

Uma das soluções do mercado é o C6 TechInvest, a assessoria de investimentos do C6 Bank, que funciona no app do banco e está disponível para todos os clientes, oferecendo a oportunidade de criar uma carteira de investimentos diversificada e personalizada em poucos toques, sem conflitos de interesse ou intermediários.

Mas que vantagens o C6 TechInvest oferece em relação ao modelo tradicional de investir?

Vantagem #1 — Mais fácil do que parece

Sem conflito de interesses por aqui. (Fonte: katemangostar/freepik)

Diferentemente do que muitos podem imaginar, hoje é ainda mais fácil gerenciar os próprios ativos e obter bons resultados fazendo isso sozinho. Com o C6 TechInvest, você monta uma carteira diversificada com ativos nacionais e internacionais em minutos, contando com o auxílio de uma tecnologia que identifica a melhor alocação de ativos de acordo com seus objetivos de investimento sem a necessidade de um assessor.

Com a carteira montada, você pode personalizar ainda mais suas escolhas e deixar que o C6 TechInvest faça o restante do trabalho. Ele monitora periodicamente o mercado e faz os ajustes necessários de forma automática para manter a carteira balanceada.

Vantagem #2 — Maior variedade de investimentos

É comum que ativos mais interessantes — que proporcionam maiores rendimentos — estejam disponíveis apenas para “clientes premium”, que possuem maiores valores iniciais para investir. Não é o caso da plataforma C6 TechInvest.

Já imaginou ter acesso a uma carteira de investimentos personalizada e diversificada, contendo ativos nacionais e internacionais de renda fixa e variável? Ou que tal ter a possibilidade de investir na bolsa brasileira e até mesmo em índices da bolsa norte-americana, como NASDAQ e S&P 500? Isso é possível com o C6 TechInvest, a assessoria de investimentos do C6 Bank, sem conflito de interesses e intermediários, a partir de R$ 1 mil.

Vantagem #3 — Tudo em um só lugar

A assessoria de investimentos do C6 Bank está disponível a poucos toques diretamente pelo app. (Fonte: C6 Bank)

Uma dificuldade que alguns investidores podem ter é administrar diferentes aplicativos e contas. Às vezes, a conta bancária principal é uma e a corretora é outra. Para quem está começando, procurar uma corretora e abrir uma conta já pode ser um desafio, mas não tão difícil quanto gerenciar as duas coisas.

Outra vantagem do C6 TechInvest é que ele é acessado diretamente pelo aplicativo do C6 Bank. Não é preciso abrir conta em outras corretoras ou conversar com intermediários para montar sua carteira. Você personaliza e diversifica sua carteira com ajuda do C6 TechInvest e, em poucos toques, torna-se seu próprio “assessor”.

Vantagem #4 — Transparência e confiança

C6 Bank oferece estrutura sólida para atender com confiança e transparência. (Fonte: C6/Divulgação)

No C6 TechInvest, todas as informações sobre o produto e as condições de contratação ficam claras desde o início e de um jeito que você consegue entender. Com ele, a taxa de administração é de apenas 0,7% ao ano sobre o valor total investido, uma das menores do mercado. Além disso, o aporte mínimo é de R$ 1 mil, com liquidez de D+1, o que significa que o dinheiro pode ser resgatado com rapidez. Esse conjunto de características torna o C6 TechInvest uma das melhores opções para quem está começando a investir.

Você ainda não conhecia o C6 TechInvest e suas vantagens? Está esperando o quê? Diante de tantos benefícios, é difícil acreditar que você não esteja interessado em visitar esta página e conhecer mais detalhes de como começar a investir melhor seu dinheiro agora mesmo.

