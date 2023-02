Investimentos em projetos e ações sociais promovem desenvolvimento sustentável no oeste do Pará

Em Juruti, a operação de mineração da Alcoa ocorre desde 2009 e junto com a desenvolvimento das atividades de extração e embarque de bauxita, também acontecem as atividades que promovem a sustentabilidade da cadeia em volta da mineração. As questões sociais, por exemplo são prioridade para permitir que o município continue avançando com melhorias importantes para a qualidade vida de vida dos jurutienses.

Até 2022, os investimentos realizados voluntariamente pela empresa somam R$74 milhões (R$ 137 milhões sendo valores atualizados pelo IPCA), em iniciativas direcionadas para a saúde, educação, segurança pública, assistência social, meio ambiente, cultura, infraestrutura e ações emergenciais, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Do compromisso original da Agenda Positiva, que consta de 54 projetos em parceria com a Prefeitura de Juruti e a Câmara Municipal, a companhia já entregou 50. Outros quatro projetos em andamento envolvem a construção de um terminal de passageiros, um posto policial em Juriti Velho, uma nova unidade para o Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, a reforma do 28º Destacamento da Polícia Militar e adequação do aterro sanitário do município, que tem avançado nas discussões técnicas para implantação do projeto. Esses devem ser finalizados até o fim de 2024.

Outras frentes de realização de projetos sociais são através do Instituto Alcoa e Alcoa Foundation. Um levantamento mostra que de 2017 a 2021, por exemplo, o Instituto Alcoa beneficiou potencialmente cerca de 18 mil pessoas com investimentos de mais R$ 4,6 milhões em 42 projetos. No mesmo período, a Fundação Alcoa aplicou R$ 5 milhões em outras cinco iniciativas. Considerando também as iniciativas de apoio a pandemia de COVID-19, o Programa Ecoa e os programas de voluntariado neste período, o total investido em Juruti e região foi de mais de R$14 milhões de reais.

DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Através da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e em integração com o Programa Territórios pela Paz, a empresa apoiará o governo do Estado do Pará na construção da Usina da Paz em Santarém.

O Secretário Estadual de Governo Regional, Alexandre Maduro, reuniu-se na tarde desta segunda-feira, 30/01, com a prefeita de Juruti, Lucídia Benitah e representantes da Alcoa para alinhar as estratégias do Estudo de Viabilidade Técnica para implantação da Usina da Paz e falar sobre os próximos passos das ações e projetos sociais “Volto daqui satisfeito, acredito que avançamos nesse diálogo e vamos continuar trabalhando na Agenda Positiva, pensando sempre no bem-estar da população de Juruti. Nós vamos continuar trabalhando e dialogando, buscando parcerias para avançar e proporcionar políticas públicas para o município”, disse o secretário.

“Esse é um primeiro passo, nada muda no que estamos pensando e fazendo nossa programação para que possa estar junto dialogando e vendo o que vamos fazer daqui pra frente. Estamos caminhando conversando, dialogando e documentando para fazer o que for necessário”, destacou a prefeita Lucídia.

“Não medimos esforços todos os dias, na busca das melhores ações e iniciativas para Juruti. Seja através da Agenda Positiva, Instituto Alcoa, Alcoa Foundation ou ainda nas compensações coletivas, trabalhamos sempre para fazer de nossa operação um modelo sustentável no coração da Amazônia”, afirma o Diretor Industrial da Alcoa Juruti, Helio Lazarim durante o encontro.

Imagem: Divulgação