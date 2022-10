Investimentos fortalecem ações de fiscalização ambiental no Pará

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (Semas) adquiriu novos equipamentos para reforçar as equipes da sua Diretoria de Fiscalização Ambiental (Difisc). Ao todo são 60 coletes à prova de balas, tendo sido a primeira parte entregue nesta terça-feira, 25, e quatro veículos do tipo caminhonetes com tração 4×4. O material será usado para fortalecer a segurança e melhorar a mobilidade dos servidores da diretoria durante as ações de fiscalização e autuação de crimes ambientais.

Segundo o coordenador de Fiscalização Ambiental da Semas, Tobias Brancher, o objetivo da Secretaria é melhorar cada vez mais as condições de trabalho de suas equipes de fiscalização. “É muito importante a Difisc receber este equipamento, porque a gente sempre fala que o nosso maior ativo é o servidor. E a gente precisa de equipamento para que eles possam ir a campo e conseguir combater os ilícitos ambientais. Por isso, esta entrega de hoje vai facilitar muito, tanto em questão de segurança para os nossos agentes, quanto também em relação à mobilidade das equipes e em relação à segurança dos veículos”, afirmou.

Brancher prevê que as equipes da Diretoria deverão estrear os coletes ainda nesta semana, assim como os novos veículos, que ele considera ideais para o trabalho de fiscalização em campo. “São veículos novos que estão sendo entregues hoje, permitindo com que a gente consiga se deslocar com mais facilidade para as áreas mais remotas do Estado. São veículos com tração 4×4, adequados para o trabalho da fiscalização. Mais uma vez, a Semas está dando condições para que a gente consiga fazer o nosso trabalho de fiscalização ambiental. Apesar da gente não poder falar sobre operações específicas, com certeza já nesta semana os agentes estarão em campo utilizando tanto os veículos quanto os coletes que foram recebidos hoje”, afirma o diretor.

Desde de 2020, a Difisc da Semas já participou de 27 operações Amazônia Viva, que desenvolve ações de monitoramento e de fiscalização ambiental em áreas de responsabilidade estadual. A Amazônia Viva é realizada pelo governo do Estado desde junho de 2020, com média de uma operação a cada mês. Mais de 300 mil hectares já foram embargados nas 27 ações realizadas. A operação é levada a campo pela Força Estadual de Combate ao Desmatamento, uma das ações do eixo Comando e Controle do Plano Estadual Amazônia Agora, a estratégia do Estado para a mitigação das emissões de carbono e mudanças climáticas. Coordenada pela Semas, a Força Estadual de Combate ao Desmatamento faz parte do pilar “Licenciamento, Fiscalização e Monitoramento”, do Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA).

Além da Semas, a Amazônia Viva conta com a participação do Corpo de Bombeiros, das polícias Civil, Militar e Científica. A realização ininterrupta da operação mantém a presença do Estado com ações de repressão em áreas de maior índice de ocorrência de degradação ambiental, auxiliando a reduzir a degradação ambiental causada por atividades ilícitas das regiões abrangidas pela operação.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação