Investimentos garantem mais qualidade de ensino aos estudantes em todo o Pará

Nesta quinta-feira (17), é o dia em que se comemora aqueles que dedicam a maior parte do seu tempo aos aprendizados, os estudantes. Das crianças da educação básica aos pesquisadores, passando pelos jovens do ensino médio e superior, a data é uma homenagem a todos que se esforçam diariamente para construir uma sociedade melhor através da educação.

Nos últimos três anos e meio, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) tem realizado investimentos expressivos para garantir melhores condições de aprendizagem aos estudantes em todas as regiões paraenses. Prova disso são as recentes entregas de instrumentos musicais, kits de robótica e o anúncio da melhoria da qualidade de internet nas escolas estaduais.

No último dia 08 de novembro, foram entregues 1.730 kits de robótica, destinados inicialmente para 256 escolas em todo o Pará. Através desses equipamentos, será possível introduzir o pensamento computacional entre os estudantes, trabalhar códigos e a montagem de circuitos robóticos. Tudo isso vai somar aos projetos de pesquisa já existentes e possibilitar que os alunos tenham noção de como a robótica pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem.

A Escola Estadual Visconde de Souza Franco, em Belém, foi uma das unidades contempladas e os equipamentos já estão fazendo a diferença na rotina de estudos dos alunos. “Com esse kit de robótica que a nossa escola recebeu do Governo do Estado, a gente pode montar mais dois ou três robôs de reserva, além de experimentar mais coisas com os equipamentos que vem nele. Com certeza, valeu muito a pena o governador Helder Barbalho ter dado esses instrumentos para nós”, comentou o estudante da 2ª série do ensino médio, Gustavo Soares.

Internet – Além disso, para estimular o desenvolvimento de atividades pedagógicas que envolvam a ciência, a matemática e a tecnologia dentro das escolas, o Governo do Estado lançou oficialmente o Programa “Web Escola”, iniciativa que vai garantir acesso à internet de melhor qualidade em todas as escolas da rede pública estadual.

A medida é uma parceria da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) com a Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa), que visa modernizar 100% dos espaços de aprendizagem. A previsão é que a velocidade da internet melhore mais de 2.400%, passando de 2 Megas (Mbps) para 50 Megas (Mpbs).

Por meio dessa iniciativa, será possível ampliar a cobertura de internet via Wi-Fi, de forma gratuita, em todos os ambientes pedagógicos. Tudo isso vai garantir mais qualidade de ensino aos estudantes e, também, melhoria nas condições de trabalho dos profissionais da educação. Atualmente, o projeto já atingiu 541 escolas estaduais na fase da conexão em Banda Larga, ou seja, mais de 50% das unidades da Seduc.

Além do acesso à internet, os espaços de aprendizagem recebem a adequação interna para receber roteadores de última geração, proporcionando uma experiência ainda melhor aos usuários. Tudo isso busca preparar a futura geração para questões pedagógicas, sociais e até mesmo ambientais.

Cultura – A valorização da educação paraense através de práticas culturais foi destaque no último dia 19 de outubro, quando 48 escolas estaduais receberam kits de banda contendo diversos instrumentos musicais. A cerimônia de entrega ocorreu no Centro de Eventos Ismael Nery (Centur), em Belém, e os equipamentos foram entregues pelo governador do Estado, Helder Barbalho.

A iniciativa busca incentivar a musicalização, a cultura e fortalecer o aprendizado no ambiente escolar. Cada kit de banda era composto por nove tipos de instrumentos, dentre eles: 4 trompetes em Si bemol; 4 trombones de marcha em Si bemol; 1 trompa de marcha em Si bemol; 1 euphonium em Si bemol; 1 tuba ¾ em Si bemol; 1 caixa tenor de marcha com colete; 1 bumbo de marcha com colete; 1 par de pratos 14” e 14 estantes de partitura.

A secretária de Estado de Educação, Elieth de Fátima Braga, afirmou que “nós estamos trabalhando e participando ativamente desse processo de musicalização nas escolas. Esse é um projeto desta gestão, que tem o intuito de fazer com que nossas unidades sejam mais atrativas e que possamos descobrir muitos talentos por meio da música”, destacou.

Nesta etapa, foram contemplados espaços de aprendizagem em 35 municípios paraenses: Abaetetuba, Acará, Almeirim, Altamira, Anajás, Aurora do Pará, Barcarena, Belém, Bragança, Cametá, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Conceição do Araguaia, Curuçá, Gurupá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marabá, Maracanã, Marituba, Moju, Monte Alegre, Oriximiná, Paragominas, Primavera, Redenção, Salinópolis, Salvaterra, Santarém, São Sebastião da Boa Vista, Tomé-Açu, Tucuruí, Uruará e Xinguara.

Uma delas foi a Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, em Belém, onde estuda Isabela Sarmento. “Quero muito aprender a tocar os instrumentos musicais que a nossa escola recebeu recentemente. Achei essa iniciativa do Governo do Estado bem legal e vai ser uma oportunidade muito boa para nós praticarmos quando não estivermos estudando”, disse a aluna.

Já para o estudante Davi Oliveira, é muito legal ter instrumentos musicais na nossa escola, porque a gente não aprende só o conhecimento em sala de aula, mas também possibilita que a gente tenha acesso à cultura”. Ele conta, ainda, que a motivação para vir todos os dias à escola é ser alguém na vida, dar melhores condições à sua família e ter inúmeras oportunidades. “Gosto muito de estudar, dos meus professores, dos meus amigos e, principalmente, da educação que é fornecida para nós aqui neste local”, afirmou.

