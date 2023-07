Invicto, Clube do Remo conquista Copa Metropolitana de Futebol Sub-20 da FPF

Com a goleada de 4 a 1 sobre o Sporting Fonte Nova, de Maracanã, o Clube do Remo sagrou-se campeão da Copa Metropolitana de Futebol Sub-20, competição organizada pela Federação Paraense de Futebol – FPF. A decisão da copa aconteceu na noite de segunda-feira, 24, na Arena Beenão. Foi o jogo de volta. No de ida, houve empate de 2 a 2.

A conquista azulina foi invicta. Na campanha pelo título, os comandados do técnico Eivaldo Júnior realizaram treze jogos com oito vitórias e cinco empates. Marcou 39 gols e sofreu seis.

Na goleada sobre os maracanaenses os gols foram anotados por Solano (2), Edson Kauã e Vitor. Pedro Dias descontou para o Sporting Fonte Nova que teve o técnico Cametá, ex-jogador do Clube do Remo, expulso por atitude acintosa ao árbitro Olivaldo José Morais.

Na temporada o time Sub-20 já realizou 18 Jogos com 11 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Marcou 44 gols (média 2,4 por jogo). Sofreu 10 gols (média 0,55). A última derrota foi no mês de janeiro na Copa São Paulo, onde o Leão foi 17º colocado entre 128 participantes.

Do atual elenco já estão treinando no time principal Guty, Felipinho e Edson Kauã, além de Kanu que vem sendo relacionado pelo técnico Ricardo Catalá nos jogos da Série C de 2023.No Parazão de 2023, Kanu marcou 3 gols. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Eivaldo Júnior/Divulgação