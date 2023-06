Ioepa e UFPA lançam livro sobre tributo a historiador Paulo Watrin neste domingo (25)

A Editora Pública Dalcídio Jurandir, da Imprensa Oficial do Estado (Ioepa), fará mais um lançamento, neste domingo (25), às 8h30, no Salão do Edifício Residencial Rio Colorado, em Belém. Organizado pelo professor Agenor Pacheco, o livro “Porra, moleque – Tributo a Paulo Watrin” é uma homenagem ao professor e militante de direitos sociais, Paulo Watrin, e apresenta uma coletânea de textos da história de Watrin, sua trajetória de vida e momentos históricos.

A obra é uma homenagem do Programa de Pós-Graduação em História Social (PPHIST), pertencente ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH), da Faculdade de História, da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os primeiros exemplares da publicação foram entregues pelo coordenador da Editora da Ioepa, Moisés Alves, na manhã desta sexta (23), para o organizador, o professor Agenor Pacheco.

O nome do livro faz referência à expressão comumente usada por Watrin no seu cotidiano, uma exclamação que simbolizava seus momentos de vida, sendo assim uma marca registrada de sua personalidade e relações pessoais.

Dividido em 26 capítulos, além de trazer histórias narradas, a obra ainda acrescenta fotos de momentos vividos pelo homenageado. Partindo de seu nascimento até sua partida, em junho de 2022, a publicação traz depoimentos de pessoas próximas que relatam o professor, militante, amigo e várias interfaces de Paulo Watrin.

Segundo o presidente da Ioepa, Jorge Panzera, a edição deste livro reforça nossa perspectiva de valorização de produções regionais, levando aos paraenses conhecimentos sobre a nossa história. “Que a publicação desta obra possa disseminar e despertar o desejo pelo conhecimento de nossa história, através da memória de Watrin, e que inspire a defesa de nossa democracia e as lutas pelos direitos sociais nos diferentes contextos sociais”, acrescentou.

Paulo Watrin – Licenciado em História pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com mestrado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba (SP) e doutorado em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi professor da Faculdade de História da UFPA. Atuou em diversas lutas sociais e teve um grande engajamento político e social.

Com informações de Viviane Tamyres

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação