Ioepa lança dicionário do linguajar falado no Pará na Feria do Livro e das Multivozes

O trabalho de uma vida na pesquisa e coleta das expressões e do linguajar está nas 370 páginas do “Dicionário Papa Chibé – A língua paraense”, de Raymundo Mário Sobral. O livro reúne os cinco dicionários anteriores feitos pelo autor paraense foi lançado neste domingo, 17 pela Editora Pública Dalcídio Jurandir, no estande da Imprensa Oficial do Estado do Pará – Ioepa, na programação da 26ª Feira Pan-Amazônica do livro e das Multivozes, no Hangar – Centro de Convenções.

Mário Sobral falou da sua alegria em poder participar da tarde de autógrafos promovida pela Imprensa Oficial. É uma satisfação e uma honra poder ver a publicação desse trabalho, que levou uma década para ser feito. A coleta desse vocabulário paroara é importante para que a nova geração conheça as falas de nosso povo. Quando a expressão vai para o livro ela fica perene; não corre mais o risco de se perder nos escaninhos da memória”, opinou o autor do “Dicionário Papa Chibé”.

Imagem: Agência Pará