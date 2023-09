IOEPA lança no encerramento da Feira Pan-Amazônica o 2º Prêmio Literário Dalcídio Jurandir e o Selo Benedicto Monteiro de Direitos Humanos

A Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), por meio da Editora Pública Dalcídio Jurandir, fará o lançamento do 2º Prêmio Literário Dalcídio Jurandir e do Selo Benedicto Monteiro de Direitos Humanos neste domingo, 17, às 19 horas, na 26ª Feira do Livro e das Multivozes, que ocorre no Hangar – Feiras e Convenções. O edital premiará 17 obras em prosa, poesia e história em quadrinhos.



A intenção da Editora Dalcídio Jurandir é premiar um livro em prosa de cada uma das regiões, uma antologia poética com até 10 poemas de cada uma dessas 12 mesorregiões e obras que abordem os direitos humanos, que tratará da questão de gênero; e populações tradicionais, quilombolas e povos originários, sendo que estas obras estão dentro do Selo Benedicto Monteiro, que faz parte do Prêmio Literário Dalcídio Jurandir e alusão ao centenário do escritor paraense Benedicto Monteiro.



Outra novidade é a premiação de uma obra na linguagem de história em quadrinhos.

O lançamento ocorre concomitante com as solenidades de encerramento da Feira do Livro, que também apresenta a Exposição Ilha do Marajó Pará, do jornalista fotográfico Ray Nonato e que já passou por várias partes do Brasil e foi projetada digitalmente em evento ocorrido em Nova York, em março deste ano.

Imagens: Agência Pará de Notícias