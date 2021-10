iOS 15.1 pode chegar em 25 de outubro; veja o que muda

A estreia do iOS 15 foi marcada por diversos bugs que afetam a experiência dos usuários e a interação com outros dispositivos da Apple. Entretanto, a marca já está preparando a versão 15.1 com diversas correções.

Conforme o usuário do Twitter @RobertCFO, um membro da equipe de segurança da Maçã enviou um e-mail revelando a data de lançamento da nova versão. De acordo com a informação, o iOS 15.1 e o iPadOS 15.1 serão disponibilizados a partir de 25 de outubro.

Imagem do suposto e-mail enviado por um funcionário da Apple.Fonte: GSM Arena/Reprodução

Se os detalhes estiverem corretas, o iOS 15.1 será lançado uma semana após o próximo evento da Apple. Agendado para o dia 18 de outubro, a conferência deve apresentar os novos produtos da marca.

É importante citar que o e-mail divulgado pede para que a confidencialidade fosse respeitada e o conteúdo não deveria ser compartilhado com o público. Para mais, a companhia diz que irá fornecer mais informações sobre o sistema para os desenvolvedores.

No momento em que esta nota está sendo escrita, todas as publicações do usuário @RobertCFO foram excluídas do Twitter. Portanto, as recentes informações devem ser tratadas como um rumor.

Função SharePlay é uma das possíveis novidades do iOS 15.Fonte: Apple/Divulgação

O que esperar do iOS 15.1?

Uma das mais aguardadas adições do iOS 15.1 é a função SharePlay. A novidade vai permitir que os usuários assistam e ouçam conteúdos de streaming com os amigos através do app FaceTime.

O novo formato de vídeo ProRes é outra promessa da Apple para a próxima versão do sistema operacional. Para os produtores de conteúdo, o recurso é um dos principais atrativos do iPhone 13 Pro.

O iOS 15.1 também deve adicionar o suporte para as informações da carteira de vacinação contra Covid-19 ao app Wallet. Além disso, é esperado a correção dos principais bugs encontrados na versão inicial.

