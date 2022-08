Ipec: Haddad é o mais rejeitado para o governo de SP, com 32%

Pesquisa do Ipec (ex-Ibope) divulgada na segunda-feira (15) pela TV Globo mostra que o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), tem a maior rejeição entre os candidatos. Entre os entrevistados, 32% não votariam de jeito nenhum no petista.

Seus principais adversário na corrida eleitoral, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB), vêm na sequência, mas, mesmo somados, não alcançam a rejeição do petista. O ex-ministro tem 12% de rejeição, enquanto o atual governador registra 11%.

A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 12 e 14 de agosto em 59 municípios paulistas. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04035/2022.

Esta é a primeira pesquisa de intenção de voto do instituto com eleitores do estado de São Paulo, e foi feito antes do término do prazo para o registro das candidaturas, o que aconteceu nesta segunda-feira (15).

Foram apresentados como candidatos: Altino Júnior (PSTU), Carol Vigliar (UP), Edson Dorta (PCO), Elvis Cezar (PDT), Fernando Haddad (PT), Gabriel Colombo (PCB), Rodrigo Garcia (PSDB), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Vinicius Poit (Novo).

RESULTADO DA PESQUISA – REJEIÇÃO DOS CANDIDATOS (NÃO SERIAM ESCOLHIDOS DE MANEIRA NENHUMA):

Fernando Haddad (PT): 32% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 12% Rodrigo Garcia (PSDB): 11% Altino Júnior (PSTU): 9% Vinicius Poit (Novo): 8% Edson Dorta (PCO): 7% Gabriel Colombo (PCB): 7% Carol Vigliar (UP): 6% Elvis Cezar (PDT): 6% Poderia votar em todos (resposta espontânea): 5% Não souberam: 30%

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/Hedeson Alves