Ipec lidera faturamento com pesquisas eleitorais, diz site

O Ipec foi o instituto que mais faturou na campanha eleitoral. Foram R$ 11,4 milhões.

O principal contratante foi o Grupo Globo, que também encomendou pesquisas ao Instituto Datafolha em parceria com o grupo Folha da Manhã. As duas empresas gastaram outros R$ 3,4 milhões com projeções eleitorais.

O Datafolha estaria em segundo lugar no ranking das pesquisas que mais faturaram, seguido da Quaest Pesquisas.

Na quarta-feira (5), o pedido de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar institutos de pesquisa alcançou as 27 assinaturas necessárias e poderá ser instalado no Senado. De autoria do senador Marcos do Val (Podemos-ES), a ideia é “aferir as causas das expressivas discrepâncias” entre os resultados das pesquisas de intenção de votos e os resultados das urnas das eleições do último domingo (2).

Fonte: Pleno News

As informações são do site O Antagonista.

Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE