Ipespe mostra crescimento de Jair Bolsonaro sobre Lula

O Instituto Ipespe divulgou, nesta terça-feira (18) sua segunda pesquisa eleitoral com os candidatos à Presidência neste segundo turno. De acordo com o levantamento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria 53% dos votos válidos, enquanto o presidente Jair Bolsonaro teria 47%.

O resultado mostra uma queda de intenções de votos do petista na comparação com a pesquisa Ipespe divulgada na semana passada. Na ocasião, Lula registrou 54% dos votos e Bolsonaro 46%.

O novo levantamento foi feito com 1.100 pessoas entre os dias 17 e 18 deste mês. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa, contratada pela Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais (Abrapel), foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-06307/2022.

Fonte: Pleno News

