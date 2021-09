iPhone 13: 7 melhores novidades do novo celular da Apple

Como já era esperado, a Apple anunciou nesta terça-feira (14) o tão aguardado iPhone 13, alvo de inúmeros rumores e vazamentos nas últimas semanas. No geral, o celular não recebeu grandes mudanças, se comparado ao seu antecessor. Ainda assim, o consumidor poderá contar com algumas boas melhorias no smartphone. Confira as principais novidades dos celulares:

1. Novo processador A15 Bionic

Os quatro novos modelos da linha 13 contarão com o chip de 5 nanômetros A15 Bionic, que deve garantir mais eficiência energética, melhor desempenho, além de mais recursos de inteligência artificial para as câmeras e outras funções.

2. Mais armazenamento

Se a sua dor de cabeça era causada pela falta de espaço no celular, já pode comemorar. Isso porque os dois modelos da linha Pro contam com versões de até 1 TB de armazenamento interno, além das versões com 128 GB, 256 GB e 512 GB. Já o iPhone 13 e o iPhone 13 mini virão em 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Reprodução/Apple

3. Câmeras

As duas câmeras traseiras do iPhone 13 têm 12 MP. Os modelos Pro contam com uma terceira lente de zoom e sensor LiDAR. Uma boa novidade é que, pela primeira vez, todas as lentes da linha Pro têm Modo Noite — para ambientes com pouca luminosidade.

A Apple também traz a função HDR Inteligente 4 para os novos celulares e o modo Estilos Fotográficos, que permite aplicar ajustes e efeitos visuais nas imagens sem perder a qualidade e os detalhes. Além disso, é possível gravar vídeos em 4K a 30 fps, exceto no modelo de 128 GB, que permite apenas de 1080p a 30 fps.

4. Novas cores

As novas cores do iPhone 13.

Se você é do time que adora cores vibrantes, a boa notícia é que a Apple investiu em novos tons para o lançamento do iPhone 13. Os modelos iPhone 12 e 12 mini serão vendidos nas versões em vermelho, estelar, meia-noite, azul e rosa. Já o iPhone 12 Pro e o Pro Max estarão disponíveis nas cores grafite, dourado, prateado e azul-sierra.

5. Modo cinematográfico

Outro destaque do iPhone 13 está no conjunto de câmeras. Além de o módulo da traseira ter mudado de posição — estão distribuídos na diagonal —, as lentes estão mais poderosas. O grande diferencial das câmeras está no Modo Cinematográfico, criado com base em técnicas utilizadas por cineastas profissionais. Com o recurso, o usuário pode alterar os planos de foco em tempo real, enquanto grava o vídeo.

6. Notch menor

Em relação ao visual do iPhone 13, um dos principais diferenciais em relação ao iPhone 12 está no tamanho do entalhe, que a Apple diz ser 20% menor em largura. Por outro lado, o recorte na tela do celular parece ligeiramente maior em termos de altura.

Reprodução/Apple

7. Bateria maior

Após muita reclamação dos usuários, a Apple finalmente deu ouvidos: a bateria dos novos modelos são maiores. Agora, a linha padrão (iPhone 13) deve durar até 2,5 horas a mais do que o seu antecessor, enquanto a versão Mini terá até 1,5 hora a mais.

Disponibilidade

A Apple já divulgou os preços da nova geração do iPhone 13 no Brasil. Ainda que não tenham data de lançamento estipulada, até o momento, os dispositivos custarão de R$ 6.599 até R$ 15.499.

Fonte: TecMundo