iPhone 13: barra de status não exibirá porcentagem de bateria

Uma das grandes novidades do iPhone 13 será o entalhe menor na tela, ampliando a área de exibição. Entretanto, os novos celulares da Apple não vão exibir a porcentagem da bateria na barra de status.

O detalhe foi notado por usuários que testaram o simulador Xcode 13. Apesar do amplo espaço no canto superior direito do display, a simulação do iPhone 13 Pro Max apenas apresenta a barra de sinal, WiFi e o ícone de bateria.

Há alguns anos, a Apple adota o padrão de não exibir a porcentagem de bateria em modelos de iPhones com entalhe na tela. Contudo, a marca ainda pode incluir uma nova opção nas Configurações do novo telefone.

Nas versões mais antigas do smartphone – sem a presença do recorte no display –, a fabricante inclui uma opção para mostrar essa informação. Dessa maneira, é possível que algo semelhante esteja disponível para os donos do iPhone 13.

Por outro lado, os materiais promocionais do novo aparelho e do iOS 15 não destacam essa possibilidade de alteração. Então, diversas pessoas podem ficar decepcionadas com a ausência dessa pequena informação na tela.

Em iPhones antigos, é possível habilitar a exibição da porcentagem de bateria.Fonte: PPLWare/Reprodução

Mais detalhes sobre o iPhone 13

Anunciado na última terça-feira (14), a linha iPhone 13 trará o novo processador A15 Bionic, melhorias de câmera e bateria com maior duração. Aos interessados, o TecMundo já fez uma lista com as 7 melhores novidades do novo celular da Apple.

Ainda sem data de lançamento no Brasil, os dispositivos móveis serão vendidos a partir de R$ 6.599 no país. Enquanto isso, o modelo iPhone 13 Pro Max com 1 TB de armazenamento interno custará R$ 15.499.

