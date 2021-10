iPhone 13 é lançado no Brasil e já sofre com falta de estoque

A Apple lançou oficialmente, nesta sexta-feira (22), o iPhone 13 no Brasil. A nova linha de smartphones tem dentre as novidades o novo chip A15 Bionic, novas cores, baterias maiores que duram pelo menos 1,5 hora a mais que os anteriores e um notch menor.

Os aparelhos foram apresentados mundialmente em 14 de setembro durante transmissão online da Apple. Em relação às versões mais “parrudas” do aparelho, o iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max trazem, dentre os destaques, armazenamento de até 1 TB e atualização da tela de 120 Hz.

Apesar de os preços oficiais na loja oficial estarem a partir de R$ 6.599, já é possível encontrar os aparelhos a partir de R$ 5.807 em redes varejistas. Confira, abaixo, os preços oficiais e valores que os varejistas já estão praticando neste lançamento (de acordo com o comparador preços Zoom).

iPhone 13: a partir de R$ 7,599 (loja oficial da Apple)/a partir de R$ 6.687 (varejistas);

iPhone 13 mini: a partir de R$ 6.599/a partir de R$ 5.807;

iPhone 13 Pro: a partir de R$ 9.499/a partir de R$ 8.359,12;

iPhone 13 Pro Max: a partir de R$ 10.499/a partir de R$ 9.239,12.

Falta de estoque

Os consumidores nos Estados Unidos já estão lidando com uma escassez no estoque de iPhone 13, já que o produto foi lançado por lá em 24 de setembro. Por causa disso, os lojistas estão prometendo entregas somente para novembro ou dezembro, sendo que aparelhos como o iPad mini, MacBook Pro e Apple Watch Series 7 também estão em falta.

No Brasil, também há relatos de indisponibilidade dos aparelhos. O TecMundo entrou em contato com três unidades de São Paulo da loja iPlace (revendedora oficial da Apple no Brasil) e os vendedores informaram que a maioria do estoque já se esgotou. Segundo eles, praticamente não há aparelhos para pronta entrega.

Os profissionais explicaram que a pré-venda começou na sexta-feira (15) da semana passada e que somente alguns modelos do iPhone 13 Pro Max estão disponíveis. O iPhone 13 Pro é um dos mais afetados e tem previsão para chegada de novos estoques somente a partir de 18 de novembro.

Por causa da situação, a iPlace tem vendido os aparelhos por encomenda. Os clientes podem ir até uma loja, se cadastrar e efetuar o pagamento para receber o aparelho em casa a partir de novembro. Na loja oficial da Apple na internet, os aparelhos chegam a ser prometidos para entrega somente em 2 de dezembro, em uma simulação utilizando um CEP de São Paulo (Capital). Confira, abaixo, o registro.

O TecMundo também entrou em contato com algumas operadoras para saber sobre o estoque dos smartphones, mas até o fechamento da reportagem não obteve retorno.

Fontes

iMore