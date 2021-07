iPhone 13 pode ter suporte para recarga rápida de 25W

O iPhone 13 pode trazer suporte para carga mais rápida com adaptadores de 25W. Segundo a publicação chinesa My Drivers, essa será uma leve atualização em comparação a limitação atual do iPhone 12.

A versão mais recente do dispositivo da Apple suporta carregamento rápido com adaptadores de energia de 20W ou superiores. Entretanto, mesmo que o usuário use um modelo de carregador mais potente, o próprio aparelho suporta apenas 20W.

iPhone 13 devem ter baterias com maior capacidade.Fonte: Apple Insider/Reprodução

Comparado com os adaptadores de 20W, as peças de 25W não trazem mudanças drásticas na velocidade de carregamento. Isso foi constatado em vários celulares Android, como o Samsung Galaxy S21, que já suportam esse nível de potência.

Apoio para as novas baterias

O suporte para maior velocidade de carregamento acompanha o possível aumento da capacidade das baterias do iPhone 13. Algo que será bastante útil considerando as variantes que terão telas com tecnologias avançadas.

Conforme alguns vazamentos, as versões Pro e Pro Max devem trazer displays LTPO com funcionalidade always-on. Além disso, as novas telas ProMotion prometem experiências mais fluidas com taxa de atualização de 120 Hz.

Para mais, o rumor sugere que a Apple fornecerá aos clientes suporte para adaptadores de energia de 25W a partir do último trimestre. Bem como, a fabricante deve lançar o próprio adaptador para carregamento rápido como acessório extra do iPhone 13.

iPhone 13 está previsto para chegar ao mercado em setembro.Fonte: Tom’s Guide/Reprodução

Mais detalhes do iPhone 13

Embora a Apple não tenha revelado nenhuma informação, a expectativa é que o iPhone 13 chegue ao mercado em setembro de 2021. Os novos dispositivos devem ser alimentados pelo chip A15 Bionic e ter diversas melhorias em relação ao conjunto de câmera.

Fontes

MacRumors My Drivers