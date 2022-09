iPhone 14 pode começar a ser vendido no Brasil na próxima semana

Na sexta-feira da próxima semana, dia 7 de outubro, a Apple deve iniciar a pré-venda dos quatro modelos da linha iPhone 14 no Brasil. Na sexta seguinte, dia 14, os aparelhos começam a chegar às mãos dos consumidores.

As informações foram divulgadas pelo site MacMagazine. Inicialmente, a Apple havia listado apenas alguns dos países que receberiam os novos celulares na metade de setembro, citando os que receberiam a pré-venda ainda durante o mês. Mas, os últimos de fato teriam os telefones em outubro.

Apple pode iniciar as vendas da linha iPhone 14 no Brasil na próxima semana.

Se a Apple mantiver os planos como deseja e não enfrentar qualquer problema com o Ministério da Justiça, estoque ou estratégia, os usuários brasileiros vão poder ter o iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max em apenas 16 dias.

A Apple lançou a nova linha de smartphones no dia 7 de setembro. O site da empresa já mostra o preço dos aparelhos no Brasil. Esses são os preços locais para as versões com 128 GB de armazenamento:

iPhone 14: R$ 7.599

Phone 14 Plus: R$ 8.599

iPhone 14 Pro: R$ 9.499

iPhone 14 Pro Max: R$ 10.499

Fontes

MacMagazine