iPhone 14 Pro: renderizações mostram novo visual e fim do notch

Um dos integrantes da próxima linha de smartphones da Apple, o iPhone 14 Pro teve detalhes do visual revelados pelo site 91mobiles. Os novos rumores, não confirmados pela fabricante, dão uma ideia do possível design do aparelho.

A página foi até capaz de montar renderizações do dispositivo em 3D com base em informações fornecidas por uma fonte que seria ligada à indústria. Confira, abaixo, algumas das imagens divulgadas.

O iPhone 14 Pro em dois ângulos diferentes.Fonte: 91mobiles

O principal detalhe do iPhone 14 Pro é a ausência do notch, o entalhe que abriga sensores (como o responsável pelo Face ID) e a câmera frontal do dispositivo. Em seu lugar, há discretos furos no topo da tela, um deles em forma de pílula e outro circular.

A tela deve ter 6,1″, o que bate com rumores anteriores a respeito dos próximos smartphones da Maçã — que citam inclusive que essa geração não terá um modelo mini, mas sim um segundo dispositivo da variante Max. Além disso, especulações apontam que ele pode trazer até 8 GB de RAM.

Mais um pouco do visual do aparelho.Fonte: 91mobiles

Na traseira, o esquema de câmeras permanece com três sensores, o flash em LED e o LiDAR, porém com uma melhoria na resolução das lentes em relação ao iPhone 13 Pro.

As laterais trazem os botões físicos (o de energia na direita, o volume e a bandeja para o chip SIM na esquerda).

Junto dos demais integrantes da geração, o iPhone 14 Pro deve ser apresentado pela companhia em setembro de 2022, seguindo o calendário tradicional de anúncios da companhia.

