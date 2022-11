iPhone 15 pode ser o primeiro celular da Apple com corpo de titânio

Ainda estamos longe de um anúncio da nova geração de smartphones da Apple, mas os rumores já começaram. De acordo com as informações do leaker ShrimpApplePro no Twitter, a empresa estaria planejando um corpo de titânio para a linha do iPhone 15. Assim, a empresa sairia do alumínio e aço inoxidável dos modelos anteriores do telefone para algo ainda mais robusto.

O insider divulgou em suas redes sociais que o iPhone 15 poderá ter um novo estilo de borda, mais arredondada e semelhante ao que é visto nos modelos de 14 e 16 polegadas do MacBook Pro. Além disso, o corpo dos aparelhos seria feito de titânio.

Dessa maneira, o acabamento pode oferecer mais resistência a arranhões e uma rigidez bastante durável, o que faria o gadget suportar mais impactos. Vale lembrar que a marca já utiliza esse tipo de material no Apple Watch Ultra e, até mesmo, no Apple Card.

Entretanto, o próprio leaker relatou que o telefone continuaria a ter uma traseira de vidro, mas que os dados ainda são muito novos e podem mudar rapidamente.

Não podemos esquecer que rumores sobre um corpo com esse tipo de metal surgiram anteriormente, mais especificamente antes do anúncio do iPhone 14 Pro e Pro Max. Contudo, a maçã manteve o alumínio e o aço inoxidável nos celulares.

O que pode animar os fãs é que a companhia tem investido para testar o titânio em seus produtos. Patentes de 2021 divulgados pelo MacRumors sugerem tal ação. Nela, a Apple explica como seus gadgets poderiam usar o material em suas partes externas.

Usuário já acertou informações no passado

Mesmo com um nome pouco comum, o leaker ShrimpApplePro é mais do que um “camarão profissional da Apple”. A pessoa já divulgou muitos rumores que acabaram sendo confirmados tempos depois, algo que dá uma certa credibilidade para o autor.

Por exemplo, em agosto de 2022, o usuário apontou que o Apple Watch Series 8 teria um design muito similar à geração anterior do relógio inteligente. Não deu outra, a maçã confirmou o dado quando anunciou oficialmente o produto poucas semanas depois.

Em junho de 2022, o leaker divulgou supostas capacidades de bateria do iPhone 14. Menos de três meses depois, tudo foi confirmado mais uma vez pelo MacRumors.

Outro caso ocorreu também em agosto deste ano. ShrimpApplePro soltou o rumor de que a versão padrão do iPhone 14 manteria o chip A15, enquanto os modelos Pro e Pro Max fariam uso do A16. Mesmo assim, o desempenho seria melhor do que o iPhone 13 que usa o mesmo processador. Isso acabou sendo certeiro no fim das contas.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Apple