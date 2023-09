iPhone 15 Pro e Pro Max serão os mais caros da história, diz rumor

A linha iPhone 15 será a mais cara já lançada pela Apple, de acordo com rumores da indústria. Informações obtidas pelo analista Luke Lin, do DigiTimes, apontam que os smartphones avançados da linha devem ter acréscimo de cerca de US$ 100 em relação aos preços praticados no ano passado.

Com esse aumento, os preços praticados seriam:

iPhone 15 Pro – US$ 1.099

iPhone 15 Pro Max – US$ 1.199

O rumor aponta que apenas os modelos Pro e Pro Max terão acréscimos. Nesse caso, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus seriam vendidos pelos mesmos valores praticados no ano passado (US$ 799 e US$ 899, respectivamente).

De acordo com fontes que trabalham na Apple, o aumento de preço seria realizado para custear mudanças que os modelos avançados da linha iPhone 15 terão.

Segundo rumores, os iPhones 15 Pro e 15 Pro Max devem ser lançados com moldura de titânio e laterais mais finas. A versão iPhone 15 Pro Max, que também pode ser lançada como iPhone 15 Ultra, deve ser a única da linha a chegar com lente periscópica com zoom óptico de até seis vezes.

Outra mudança de design é que o botão físico que coloca os iPhones no modo silencioso deve ser substituído por outro botão. Essa mudança também chegaria apenas aos modelos mais avançados da linha iPhone 15.

Fonte: IG/Foto: Divulgação/Apple