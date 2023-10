iPhone 15 Pro Max x Galaxy S23 Ultra: qual é o melhor?

2023 está quase acabando, e o título de melhor celular do ano está dividido entre o iPhone 15 Pro Max e o Samsung Galaxy S23 Ultra . Quem vence essa disputa? Descubra neste comparativo.

Design e construção

O design de smartphones é subjetivo. Pessoalmente, prefiro o visual mais sóbrio e retangular do celular da Samsung , mas a aparência já conhecida dos iPhones e seus cantos arredondados também é muito bonita.

Independentemente da escolha, você terá proteção contra água e poeira (IP68), vidros resistentes e molduras robustas — o aro do iPhone 15 Pro Max é de titânio, enquanto o do S23 Ultra é alumínio.

Devido à mudança no material da moldura, o iPhone 15 Pro Max consegue ser mais leve que o S23 Ultra, pouco mais de 10 gramas de diferença. Mesmo assim, ainda se trata de smartphones pesados e grandes.

Tela e som

iPhone 15 Pro Max: 6,7” Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (máx.);

6,7” Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 2000 nits (máx.); Galaxy S23 Ultra: 6,8” Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1750 nits (máx.).

Os dois celulares têm telas impecáveis para a categoria, com cores vivas, alta resolução, contraste infinito e taxa de atualização variável, conseguindo consumir menos energia dependendo do conteúdo.

Porém, o iPhone 15 Pro Max possui um painel mais brilhante, portanto consegue uma visualização mais agradável em ambientes ensolarados. O Galaxy S23 Ultra também tem um brilho intenso, mas não tanto quanto o rival.

Com relação ao tamanho, os dois devem entregar experiências similares: ambos possuem telas bem grandes e devem ser usados com duas mãos. Além disso, um detalhe interessante é o notch para a câmera frontal, nesse caso bem mais discreto no celular da Samsung.

Configurações e sistema operacional

Tanto o Galaxy S23 Ultra quanto o iPhone 15 Pro Max oferecem as configurações mais robustas que temos nos mundos Android e iOS atualmente. O que vai mudar — e muito — entre os dois, portanto, é a experiência de software.

O celular da Samsung é equipado com a interface One UI 5 baseada no Android 13, então oferece muita personalização, navegabilidade fluida, ícones amigáveis e recursos interessantes, como o DeX, que basicamente transforma a experiência mobile em desktop.

O Galaxy S23 Ultra também tem a caneta S Pen, que possibilita fazer anotações no celular escrevendo na tela, até mesmo desligada, além de garantir mais precisão em trabalhos profissionais, como edição de imagens, vídeos e até desenho.

Já o iPhone 15 Pro Max usa o iOS 17, o qual mantém a identidade visual já conhecida há tantos anos. Uma das novidades do aparelho é o botão de ação, que não só permite acionar a câmera e a lanterna mais facilmente, como também combinar vários passos de aplicativos para criar automações de tarefas.

Vale mencionar, também, que o iPhone 15 Pro Max agora tem entrada USB-C, algo que já existia no mundo Android há anos. Ou seja, o celular da Apple agora é compatível com o conector universal da indústria.

Câmeras

iPhone 15 Pro Max: 48 MP, f/1.8 (principal), 12 MP, f/2.2 (ultrawide), 12 MP, f/2.8 (telefoto até 5x), 12 MP, f/1.9 (frontal);

48 MP, f/1.8 (principal), 12 MP, f/2.2 (ultrawide), 12 MP, f/2.8 (telefoto até 5x), 12 MP, f/1.9 (frontal); Galaxy S23 Ultra: 200 MP, f/1.7 (principal), 12 MP, f/2.2 (ultrawide), 10 MP, f/4.9 (telefoto até 3x), 10 MP, f/2.4 (telefoto até 10x), 12 MP, f/2.2 (frontal).

Os dois smartphones são referências em câmera e cada um possui suas particularidades: o Galaxy S23 Ultra se diferencia pelas suas duas câmeras com lente telefoto, uma com 3x de zoom óptico e a outra, 10x. Sendo assim, fotos de longe são melhores no modelo da Samsung.

Além disso, somente o celular da sul-coreana grava em até 8K de resolução, mas isso não chega a ser uma vantagem tão grande por conta da baixa adesão a essa definição. Porém, ele consegue gravar em 4K a 60 fps com todas as câmeras.

Galeria de fotos do S23 Ultra

Já o iPhone 15 Pro Max tem grande foco em profissionais de vídeo, tanto que conta com o modo de gravação ProRes LOG. Esse formato é comumente preferido por editores porque não traz nenhum pós-processamento de imagem, permitindo uma melhor manipulação de cores na edição.

Mas, caso você seja mais um usuário casual, o celular da Apple também se destaca pela excelente otimização nas redes sociais, como também garantia de uma boa foto independentemente do cenário.

Galeria de fotos do iPhone 15 Pro Max

Bateria e carregamento

Em nosso teste de bateria, no qual simulamos um dia de uso com vários aplicativos e jogos, o Galaxy S23 Ultra consumiu apenas 23% de carga, enquanto o iPhone 15 Pro Max gastou 25% no mesmo cenário. Na prática, isso significa que ambos aguentariam quase 1 dia de uso intenso tranquilamente.

No carregamento, o S23 Ultra suporta até 45 W de potência, contra apenas 25 W do iPhone 15 Pro Max. Nos nossos testes, o celular da Apple demorou mais de 1 hora para sair de 10% a 100%, bem mais que os cerca de 1 hora e 10 minutos do rival.

iPhone 15 Pro Max x S23 Ultra: qual é o melhor?

O iPhone 15 Pro Max e o Galaxy S23 Ultra são smartphones premium que possuem propostas diferentes: o celular da Samsung é mais versátil, podendo ser usado como desktop com o modo DeX, ou ter mais precisão no toque com a caneta S Pen, ideal para edição e criação de conteúdo.

Já o iPhone 15 Pro Max é um pouco mais conservador nos recursos, mas se destaca pelo apelo mais profissional. A gravação de vídeo em ProRes LOG chamou muito a atenção por dar mais liberdade na pós-produção. Além disso, a otimização das câmeras nas redes sociais e a simplicidade do iOS podem manter os usuários fiéis à Apple.

E aí entra a questão do preço: os iPhones mais recentes não costumam cair de preço rapidamente, portanto o iPhone 15 Pro Max ainda custa em torno de R$ 10 mil. Por outro lado, o Galaxy S23 Ultra já aparece por cerca de R$ 6.000, bem mais acessível que o rival.

