iPhone 16 tem protótipos vazados com retorno da câmera dupla vertical

A Apple já começou o desenvolvimento da linha iPhone 16 e alguns detalhes relacionados à dupla comum surgem aumentando as expectativas de alterações no design. Pelo menos três protótipos estão sendo testados com mudanças importantes em comparação com o iPhone 15 .

Detalhes iniciais de moldes de pré-produção revelam que a Apple testa o iPhone 16 sob o codinome DeLorean (indicando a “volta para o futuro” da câmera do iPhone X ou 11) em três considerações de design.

As imagens produzidas pelo redator Victor Carvalho do Canaltech foram baseadas nas informações publicadas pelo MacRumors . Todos os modelos irão manter a tela com Dynamic Island.

O primeiro protótipo mostra o iPhone 16 com câmera dupla unificada em uma única extrusão, algo que remete à câmera do iPhone X sem o flash LED entre os sensores fotográficos.

Este modelo em desenvolvimento pela Apple herdará o botão de Ação do iPhone 15 Pro e manterá o visual dos botões de volume separados, com a antena para 5G mmWave em mesma posição.

O segundo protótipo do iPhone 16 em testagem pela Apple implementa outras mudanças. Enquanto o aparelho mantém as lentes separadas, mas agora alinhadas na vertical como o iPhone 11 , notamos a presença dos botões de volume unificados em uma única peça.

Tal decisão da Apple remente aos primeiros rumores do iPhone 15 Pro , que indicavam que o modelo poderia estrear com botões de volume unificados e com clique simulado por vibração.

Este projeto indica que a Apple segue analisando a proposta de levar os botões capacitivos (com resposta de vibração) aos iPhones de 2024 e que ainda pode acabar com os botões físicos atuais na próxima geração dos seus celulares.

Por fim, o último protótipo destacado apresenta ainda mais alterações nos botões laterais. Enquanto a câmera traseira segue os moldes do iPhone 11, notamos a presença de um botão de Ação maior, os botões de volume separados (provavelmente físicos) e a presença de um novo botão de captura para câmera.

Este projeto reforça os rumores de que o iPhone 16 pode ganhar botão dedicado para câmera e que o recurso não seria exclusivo da dupla premium, estando presente também nos modelos comuns.

Graça ao posicionamento do botão de captura na lateral direita, a Apple então deverá mover a antena mmWave para 5G mais preciso para a lateral esquerda.

Ainda segundo o MacRumors , a Apple também testa o iPhone 16 em três cores iniciais: Amarelo, Rosa e Meia-noite. Como o modelo está em fase inicial de desenvolvimento, esperamos que os tons sejam definidos poucos meses antes do anúncio.

O site aponta que toda a linha iPhone 16 terá botão de Ação capacitivo e novo botão de captura capacitivo, mesmo que este último não apareça em alguns dos protótipos.

Os botões capacitivos utilizam o motor de vibração Taptic Engine do iPhone para simular um clique físico, similar ao Touch ID vibratório do iPhone 7 , iPhone 8 e iPhone SE 3 .

Mais detalhes relacionados à linha iPhone 16 devem surgir no decorrer das próximas semanas conforme a fabricante define o visual final do smartphone para iniciar a produção em massa.

Fonte: IG/Foto: Victor Carvalho