iPhone mini chega oficialmente ao fim; qual o menor iPhone atualmente?

Com a chegada da linha iPhone 15 , a Apple deixou de vender oficialmente o iPhone 13 Mini, o último dos pequenos que ainda era produzido pela fabricante. Ainda é possível encontrar o modelo em algumas varejistas, mas ele não será mais distribuído pela Apple.

Desde que foi lançado em 2020 na linha iPhone 12, o modelo mini não fez o sucesso esperado pela Apple – aliás, a empresa errou feio na estimativa. Logo no primeiro semestre de 2021, a fabricante teve que reduzir em 70% a produção do iPhone 12 Mini , de acordo com informações divulgadas na época pelo Nikkei Asia.

Seja pela tela apertada, pela bateria menor ou pelo preço não tão menor que o do iPhone padrão, os consumidores parecem não ter aderido à versão mini. Em 2021, a Apple insistiu no modelo e lançou o iPhone 13 Mini mas, no ano seguinte, o celular pequeno foi abandonado.

Em 2022, a Apple substituiu o mini pelo iPhone 14 Plus, versão maior (e mais cara) do modelo padrão. O iPhone 13 Mini, porém, continuava sendo produzido e vendido pela fabricante. A estrutura de linha inaugurada pelo iPhone 14 (padrão, Plus, Pro e Pro Max) foi mantida neste ano , no lançamento do iPhone 15.

Ao deixar de produzir alguns modelos para acomodar as novidades, a Apple abandonou de vez o iPhone 13 Mini. Agora, a fabricante vende oficialmente os seguintes modelos:

iPhone SE (3ª geração)

iPhone 13

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Qual é o menor iPhone?

Com 131,5 mm de altura e 64,2 mm de largura, o iPhone 13 Mini era o menor celular que a Apple vendia até então. Agora, o posto é ocupado pelo iPhone SE, que tem 138,4 mm de altura e 67,3 mm de largura.

Apesar de ser um pouco maior que o iPhone 13 Mini, o iPhone SE tem tela menor: são 4,7 polegadas contra 5,4 polegadas. Isso porque o modelo inspirado no design do iPhone 8 tem bordas, enquanto a versão menor do iPhone 13 tem a tela ocupando quase a totalidade da parte frontal do aparelho. Veja a comparação em proporção real:

Depois do iPhone SE, o menor modelo é o novo iPhone 15 Pro, que chegou com bordas menores em relação às gerações anteriores. A seguir, confira a lista de tamanho e tela de todos os demais iPhones que ainda são produzidos pela Apple:

iPhone 15 Pro:

146,6 mm de altura, 70,6 mm de largura e tela de 6,1 polegadas.

iPhone 13 e iPhone 14:

146,7 mm de altura, 71,5 mm de largura e tela de 6,1 polegadas.

iPhone 15:

147,6 mm de altura, 71,6 mm de largura e tela de 6,1 polegadas.

iPhone 15 Pro Max

159,9 mm de altura, 76,7 mm de largura e tela de 6,7 polegadas.

iPhone 14 Plus:

160,8 mm de altura, 78,1 mm de largura e tela de 6,7 polegadas.

iPhone 15 Plus:

160,9 mm de altura, 77,8 mm de largura e tela de 6,7 polegadas.

