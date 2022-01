iPhones vão começar a aceitar pagamento com cartão

A Apple vai começar a permitir que iPhones aceitem pagamentos com cartão, sem que o vendedor precise comprar ou alugar uma máquina especial para isso. A notícia foi dada pela Bloomberg, que informou que a nova função deve chegar para iPhones com uma atualização de software nos próximos meses.

A tecnologia, chamada mobile point of sale (mPOS), foi desenvolvida pela startup fintech de Montreal Mobeewave em parceria com a Samsung. O programa piloto começou a ser testado no Canadá em 2019 com smartphones Galaxy. Mais de 10 mil vendedores e pequenos negócios locais baixaram o app que permite aceitar pagamentos com cartão de débito ou crédito por contato no celular.

A Apple adquiriu a Mobeewave em 2020 por US$100 milhões. Como iPhones já contam com chip de NFC desde a geração 6, a função de aceitar pagamento com cartão não apresenta problemas de compatibilidade com o hardware dos smartphones da Apple.

Como o site SamMobile apontou, a funcionalidade deve vir com a atualização iOS 15.4 beta. A Apple acabou de liberar o iOS 15.3 ontem, então deve levar alguns meses para a função de aceitar pagamento com cartão ser disponibilizada para os iPhones compatíveis.

Fonte: Olhar Digital