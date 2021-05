Ipiranga oferece vacinas e check-up de saúde gratuitamente em Tailândia e outros três municípios no Pará

Nos dias 19, 20, 21 e 24 de maio, a Ipiranga oferece vacinas e check-up de saúde gratuitamente no Pará Junto ao atendimento de saúde, programa Saúde na Estrada distribuirá ainda kits de higiene Rio de Janeiro, 17 de maio de 2021 – Nos dias 19, 20, 21 e 24 de maio, a Ipiranga oferecerá vacinação e exames de saúde variados de forma gratuita para caminhoneiros, motoristas e viajantes em rodovias que passam por diversos municípios do Pará.

Haverá também check-up básico de saúde (glicemia, pressão e visão), distribuição de folhetos com orientações de prevenção ao COVID-19, completando o atendimento no estado, com consultas realizadas sempre das 8h às 17h pelo programa Saúde na Estrada.

O público poderá realizar o teste da balança de bioimpedância para uma análise completa da avaliação de peso corporal, além do IMC (Índice de Massa Corporal), exame que possibilita detectar dados como taxa metabólica, quantidade de água no corpo, massa livre de gordura, controle de gordura e músculos, entre outros indicadores corporais.

As instalações têm capacidade de atendimento de 1.000 pessoas por dia, das 08h às 17h. Os municípios que terão a ação são Barcarena (19/05), Moju (20/05), Tailândia (21/05) e Eldorado dos Carajás (24/05). Além dos caminhoneiros e viajantes, moradores das comunidades e regiões próximas aos postos também poderão ser atendidos de forma gratuita.

A estrutura instalada para atender os trabalhadores será a do Saúde na Estrada, programa social da Ipiranga que, há mais de 10 anos, oferece exames e atendimento médico gratuito para caminhoneiros em todo o Brasil. Mais de 550 mil pessoas já foram atendidas.

Para a vacinação nas estradas e a distribuição dos kits de higiene, todas as precauções estão sendo devidamente seguidas conforme as orientações da OMS.

O Programa ainda realiza a distribuição de material informativo que promove a saúde e a prevenção de doenças, com dicas para o profissional da estrada viver melhor. Além disso, os caminhoneiros recebem orientações de conscientização sobre a violência sexual de crianças e adolescentes nas estradas. Essa ação vai ao encontro de uma atitude adotada pela companhia..

O programa cumpre com todas as medidas de prevenção à Covid-19 estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a fim de assegurar a segurança e saúde de voluntários e participantes.

SERVIÇO

19 de maio:

L S A F Ribeiro;

Rod PA 483 Distr Industrial Sn Lote 01;

Rural – Barcarena .

20 de maio:

Costa e Barreiros Com. Combs. e Serv.Ltda;

Rod PA 150 Sn;

Alimir Gabriel – Moju.

21 de maio

Fernandes e Santos Transp e Combs Ltda;

ROD PA 150 SN KM 130;

Estrada – Tailandia

24 de maio

Auto Posto Serra Leste N2 Ltda – Epp;

Rod PA 150 Sn Km 99;

Zona Urbana – Eldorado dos Carajás

Fonte: Portal Tailândia